Elizeu Capoeira luta em março, completando 10 anos de casa no UFC

No dia 15 de março, acontecerá o UFC Fight Night 254 no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e um dos brasileiros escalados para o evento é o paranaense que já venceu duas vezes o First Round Awards, premiação da Primeiro Round que elege os melhores do ano. Diretamente de Francisco Beltrão, Elizeu Zaleski dos Santos, o "Capoeira", enfrentará Chidi Njokuani.

Em novembro de 2024, Capoeira venceu por nocaute e, para iniciar 2025, comenta como está se preparando para este duelo:

"Venho trabalhando forte e focado nesses últimos meses. Quero poder tirar o meu melhor e fazer de 2025 um dos melhores anos da minha carreira. Tenho certeza de que será melhor que 2024", ressaltou o atleta da CM System.

Um mês após esse nocaute, ocorrido em 18 de dezembro, Elizeu e Vitor Petrino foram premiados em nossa cerimônia. Curiosamente, em 2025, o paranaense completa 10 anos como atleta da maior organização de MMA do planeta. Capoeira expressa sua gratidão neste momento especial:

"Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de fazer aquilo que amo e pelo reconhecimento que venho recebendo. Para mim, não existem palavras, apenas emoções e gratidão por Deus e pelas pessoas que me acompanham e me apoiam", comenta o atleta.

Arte Suave no treinamento do UFC tem nome forte no time

Aos 38 anos, Elizeu soma 12 vitórias e oito derrotas em seu cartel. No UFC, já teve o braço erguido 11 vezes, mas apenas uma finalização. Nestes 10 anos de UFC, um faixa-preta pode ajudar a mudar esse cenário: Raoni Tavares. Capoeira comenta como está o camp para o duelo de 15 de março:

"Raoni foi um dos primeiros caras que tive a honra de conhecer na CM System, quando cheguei em 2010 para fazer um teste com Cristiano Marcello e entrar no plantel de lutadores. Logo de cara, formamos uma grande amizade e estabelecemos uma parceria de treinos. Raoni sempre me acompanhou, tanto na preparação técnica quanto na parte estratégica para as lutas.

Ele foi um grande lutador e já teve algumas lutas, o que me fez querer aprender ainda mais com ele. Sempre o considerei, além de colega de treino e professor, um grande amigo que fez e ainda faz parte da minha história como lutador e representante mundial do MMA brasileiro na maior vitrine do mundo, que é o UFC", enfatiza.

Melk Costa marca nova luta para março

Desta vez, não demorou muito para que Melquizael Costa agendasse seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo. Poucos dias depois de vencer Andre Fili por finalização no UFC Seattle, no último sábado (22), ‘Melk’ foi escalado para enfrentar Christian Rodriguez no dia 29 de março, em um evento que será realizado na Cidade do México (MEX).

Alex Poatan tem parceria de treino inusitada antes do UFC 313

Alex Poatan surpreendeu mais uma vez ao revelar seu novo companheiro de treino. Desta vez, o "sparring" é o rapper norte-americano Action Bronson. O campeão meio-pesado (até 93 kg) enfrentará Magomed Ankalaev no UFC 313, no dia 8 de março.

Werdum promove torneio que premia vencedor com vaga no Jungle Fight

Fabrício Werdum anunciou um desafio de última hora para atletas profissionais de MMA que buscam ascensão na carreira. Ex-campeão peso-pesado do UFC, o brasileiro promoverá nesta quarta-feira (26) um torneio entre 16 competidores voluntários, que se apresentarão no CT Viscardi Andrade, em Mirandópolis (SP), a partir das 10h.

Denominado "Werdum Challenge", a iniciativa premiará o vencedor com um contrato no Jungle Fight.

José Aldo encara Aiemann Zahabi no UFC 315

O UFC anunciou, através de suas redes sociais, que o brasileiro José Aldo enfrentará o canadense Aiemann Zahabi, em combate válido pelo peso-galo (61 kg), no card do UFC 315, no dia 10 de maio.

Ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Aldo havia anunciado sua aposentadoria em setembro de 2022, mas voltou atrás e retornou à ativa menos de dois anos depois.