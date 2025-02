Paraense Melk Costa finaliza Andre Fili e vence no primeiro assalto no UFC Seattle; assista

O paraense Melk Costa venceu o atleta da casa Andre Fili, neste sábado (22), no UFC Seattle, nos Estados Unidos. Ele fez bonito com uma finalização no primeiro assalto.

Após um round de estudos, os oponentes deferiram uma variedade de chutes, mas Melk mostrou que está com o jiu-jitsu em dia e derrubado por Fili. Ele laçou o pescoço do americano e o finalizou. Com esse resultado positivo, o paraense emplacou sua segunda vitória consecutiva na organização e prometeu voltar a competir quanto antes.

"E aí Seattle, eu amo vocês. Para mim foi uma honra lutar com o Fili. Estava no interior assistindo esse cara travar uma guerra com o Max Holloway. E hoje eu dividi o octógono com esse cara. Ele é um cara completo, que troca bem e vai no chão. Está há muitos anos aqui, então sabe jogar o jogo. Ei Dana (White), se você quiser (que eu lute) semana que vem: Chama!", declarou Melk, ainda no octógono, logo após vencer sua luta.