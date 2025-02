No UFC, paraense Melk Costa busca segunda vitória seguida na organização em duelo contra norte-ameri

Neste sábado (22), o Pará sobre no octógono do UFC com Melquizael Costa. Natural de Porto de Moz, sudoeste paraense, o lutador busca sua terceira vitória na organização. Desta vez, o confronto será contra o estadunidense André Fili, na categoria peso-pena.

Ao todo, o paraense tem quatro lutas no UFC, com duas vitórias e duas derrotas. O último confronto de Melk foi contra o chinês Nuerdanbieke Sayilan, em junho de 2024. Melk venceu o duelo por finalização no terceiro round, com um estrangulamento que forçou o adversário a desistir do combate. Agora, o lutador busca mais um triunfo para se firmar na organização.

Melk tem uma história de muita luta, não só dentro do octógono, mas também fora dele. Com vitiligo, o paraense teve que enfrentar o preconceito das pessoas em relação à doença e trabalhar sua autoaceitação. Ainda na cidade em que nasceu, aos poucos, o lutador foi se encontrando e descobriu no MMA uma grande vocação.

Aos 28 anos, Melk, como é conhecido, tem um cartel com 21 vitórias e 7 derrotas. Começou a carreira em 2014, na sua cidade natal, até despontar e chegar ao LFA, onde conseguiu se destacar e assinar com o Ultimate.

Melk é versátil no octógono e consegue transitar bem por todas as áreas. Prova disso é que as 21 vitórias conquistadas ao longo da carreira foram por nocaute (33%), finalização (33%) e por pontos (33%).

O adversário de Melk é mais experiente. Aos 34 anos, André "Touchy" Fili está no UFC desde 2013. Esta será a 24ª luta do norte-americano na organização. São 12 vitórias e 11 derrotas no UFC. No cartel geral, o atleta acumula 24 triunfos e 11 reveses.

Outras lutas

Além de Melk Costa, o Brasil será representado no UFC deste sábado (23) por outros dois lutadores. No peso casado (até 63,5 kg), Jean Matsumoto, de São Paulo, vai encarar o veterano Rob Font. O brasileiro, invicto até o momento, foi chamado de última hora para substituir o ex-campeão dos galos Dominick Cruz.

Outro representante será Jean Silva. Paranaense de 28 anos, o lutador enfrenta Melsik Baghdasaryan, da Armênia. O confronto será no peso-pena (até 65,7 kg). Além dele, Rafael Cerqueira, na categoria dos meio-pesados (até 92,9 kg), luta contra Modestas Bukauska, da Lituânia.

O UFC Seattle terá como luta principal o confronto entre Henry Cejudo e Song Yadong, pelo peso-galo. O evento começa a partir das 20h.