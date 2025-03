Na véspera do evento, paraense Douglas D'Silva tem luta cancelada e fica de fora do UFC Vegas 103

O paraense Douglas D'Silva teve sua luta no UFC Vegas 103, do último sábado (1º), cancelada horas antes do combate. O lutador iria enfrentar o estadunidense John Castaneda, mas, às vésperas do evento, a programação foi alterada.

A luta havia sido confirmada logo após ambos os lutadores baterem o peso sem problemas na sexta-feira (28). Contudo, horas depois, a Comissão Atlética de Nevada, organização responsável pela regulamentação do Ultimate, teria vetado o paraense, e o duelo contra Castaneda foi retirado do card.

Além de Douglas D'Silva, a brasileira Luana Dread também teve a luta cortada do evento após problemas com o peso.

Ainda não se sabe o que motivou a atitude da organização. É possível que a comissão tenha identificado algum problema nos lutadores logo após a pesagem. Para o duelo, D'Silva e Castaneda haviam combinado o peso-casado de 63,5 kg; ambos atingiram a meta, mas o paraense teria tido problemas depois.

Esta seria a primeira luta de Douglas D'Silva na temporada. O lutador de Castanhal, no nordeste paraense, completou 10 anos de UFC no último ano e vinha de derrota na organização. O objetivo contra o norte-americano era se recuperar do revés e voltar aos caminhos das vitórias.

Aos 39 anos, D'Silva tem um cartel com 29 vitórias, apenas seis derrotas e uma luta sem resultado.