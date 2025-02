Aos 46 anos, Lyoto Machida fala sobre retorno aos octógonos: 'Pode acontecer'

Em uma nova fase de sua carreira, o ex-campeão do UFC Lyoto Machida ainda pensa em retornar ao MMA. O paraense, que não luta desde 2022, foi contratado pela GFL, uma nova organização da modalidade, para gerenciar a equipe brasileira. Inicialmente, o plano era levar "The Dragon" para compor o elenco da companhia, mas, o ex-lutador preferiu ficar com o outro cargo.

Em entrevista ao site norte-americano MMA Fighting, Lyoto revelou que não descarta a possibilidade de lutar novamente. Contudo, no momento, isso não é uma prioridade.

"Não estou dizendo que não vou lutar de novo. Não é assim. Mas não é uma prioridade para mim. É uma nova promoção, quero ver isso acontecer. Quero entrar como empresário primeiro e ver como funciona. Eu nunca estive desse lado antes", afirmou o lutador.

VEJA MAIS

A nova organização terá uma dinâmica diferente, com equipes localizadas em diversas cidades ao redor do mundo e gerenciadas por lutadores e treinadores. Lyoto trabalhará ao lado do técnico André Pederneiras, conhecido por ser mentor do ex-campeão do UFC José Aldo.

Atualmente, Machida tem 46 anos e não luta oficialmente desde maio de 2022, quando perdeu para Fabian Edwards no Bellator, acumulando sua quarta derrota consecutiva. Segundo Lyoto, o retorno aos octógonos pode acontecer, mas precisa ser algo motivador.

"O que me faria lutar de novo talvez fosse um desafio, algo que faça sentido para mim. Talvez com alguém da minha geração? Pode acontecer", sugere o ex-campeão dos meio-pesados. "Mas não pode ser qualquer coisa ou qualquer luta. Você tem que saber seu lugar e seu momento. Este não é o momento de lutar contra um cara de 25, 30 anos. É o momento de fazer a luta certa. Mas, por agora, não é uma prioridade", completou.

Além de Lyoto, o GFL contratou outros nomes conhecidos do MMA mundial, como os ex-campeões do UFC Fabrício Werdum, Maurício Shogun, Renan Barão e Yoel Romero. Machida tem um cartel de 26 vitórias e 12 derrotas.