Após derrota, paraense Michel Pereira deve lutar contra russo no UFC em abril

O paraense Michel Pereira teve sua sequência de oito vitórias seguidas no UFC interrompida em outubro do ano passado, ao perder para o norte-americano Anthony Hernandez. Após o revés, o lutador de Tucumã, sudeste do Pará, deve voltar a lutar em abril.

Conforme informações do site especializado Ag. Fight, o "Paraense Voador" vai encarar o russo Abusupiyan Magomedov. O evento será no dia 26 de abril e está previsto para ser sediado em Kansas City, nos Estados Unidos.

Se confirmada, esta será a primeira luta de Michel no ano e a primeira após a derrota para Anthony Hernandez. Mesmo com o revés, Pereira ocupa a 13ª colocação do ranking do peso-médio (até 84 kg). O lutador se destacou na divisão de baixo, dos meio-médios (até 77 kg). No entanto, por conta de problemas para bater o peso, ele decidiu subir de categoria.

Já Magomedov vem de duas vitórias seguidas no UFC, sendo essa a sua melhor sequência no Ultimate. O russo está na organização desde 2022 e acumula cinco lutas, sendo três vitórias e duas derrotas — uma para o ex-campeão da categoria Sean Strickland e outra para o brasileiro Caio Borralho.

Antes de ser derrotado por Hernandez, Michel Pereira tinha chances de entrar na fila para disputar o cinturão. Mas, em uma categoria tão disputada, a derrota o faz ter que começar tudo do zero e brigar novamente pela chance.

O paraense tem 31 anos e está no UFC desde 2019. Ao todo, são 31 triunfos na carreira, 12 derrotas e dois empates (no contest), lutas sem resultado. Já o possível adversário tem 34 anos, um cartel com 27 vitórias, seis reveses e um empate.