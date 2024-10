Paraense Michel Pereira fala pela primeira vez após derrota no UFC e projeta retorno 'mais forte'

O paraense Michel Pereira quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a derrota que sofreu para o norte-americano Anthony Hernandez no último sábado (19), no UFC, em Las Vegas. Por meio de uma publicação no Instagram, o lutador brasileiro agradeceu aos fãs pelo apoio e destacou a qualidade e superioridade do adversário no combate.

"Fala, bebês! Primeiramente quero agradecer todo o apoio de vocês, essa semana pude ver como tenho fãs sensacionais, vocês são incríveis. Foram quatro anos invictos, oito vitórias consecutivas e vários bônus de performance, mas ontem infelizmente a vitória não veio", lembrou o paraense.

"Méritos totais ao oponente que foi superior na noite de ontem. Agora é recuperar, rever todo o nosso camp, identificar pontos de melhoria e seguirmos em frente. A derrota é amarga, mas traz com ela aprendizados incríveis. Voltaremos mais fortes", completou Michel Pereira.

Conhecido como "Paraense Voador", o lutador não sabia o que era perder há oito lutas. A última derrota de Michel havia sido em 2020, quando foi desclassificado por um golpe ilegal contra Diego Sanchez. Depois, o brasileiro só venceu e ganhou status de showman no UFC.

No entanto, no último sábado (19), no seu primeiro main event no Ultimate, Michel Pereira não conseguiu impor o seu jogo e caiu diante de Hernandez. O estadunidense nocauteou o paraense no quinto round após amplo domínio durante todo o duelo, o que rendeu a ele o bônus de Performance da Noite no valor de 50 mil dólares (mais de R$ 250 mil).

Com o resultado, Michel Pereira não conseguiu escalar o ranking da categoria dos médios e segue na 14ª colocação. Já Hernandez subiu uma posição e está em 12º. O paraense só deve retornar aos octógonos em 2025. Aos 31 anos, o lutador brasileiro tem 31 vitórias e 12 derrotas.