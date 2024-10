'Showman' e com oito vitórias seguidas, paraense Michel Pereira faz sua 1ª luta principal no UFC

Michel Pereira, o "Paraense Voador", não sabe o que é perder há oito lutas. Um striker de natureza, com um ótimo jogo e um verdadeiro showman, era de se esperar que ele já tivesse mais destaque no UFC e até mesmo feito uma luta principal em um evento da casa. No entanto, neste sábado (19), o atleta, que é de Tucumã, sudeste do Pará, vai fazer o seu primeiro main event na organização. O adversário é o estadunidense Anthony Hernandez.

O assunto foi um dos temas tratados na coletiva de imprensa na última quinta-feira (17), em Las Vegas. Michel foi questionado pela demora de ter sido escalado para comandar um evento, já que possui muitas vitórias e ótimas lutas no cartel, desde que entrou no UFC. Em resposta, o paraense concordou que houve um "atraso", no entanto, destacou estar grato pela oportunidade.

"Sim, eu acho que demorou. Já era para eu ter tido um main event, mas tudo é no tempo certo e eu acho que essa é a hora certa", declarou o lutador.

Michel Pereira entrou no UFC no peso-meio-médio (até 77 kg). Fez oito lutas na categoria e venceu seis. Em 2023, após uma batalha com a balança, decidiu subir para a divisão dos médios (até 84 kg) e se encontrou. Já são três combates no peso e três vitórias.

Mesmo com o histórico, o paraense é apenas o 14º colocado no ranking da categoria. Por conta disso, Michel concordou com o presidente da organização, Dana White, que criticou os rankings do UFC - a lista é feita por jornalistas especializados em MMA, sem a interferência do Ultimate.

O CEO afirmou que vai tentar fazer mudanças no sistema para que ele seja mais "justo", já que a lista indica, em muitos casos, quem terá chances de disputar um cinturão. O paraense citou o próprio caso para mostrar como a lista tem alguns problemas.

"Eu concordo com o Dana [White] porque tem gente que não merecia estar lá [no ranking] e está. Então, seria uma boa [uma reformulação]. Eu, por exemplo, um cara que tem oito vitórias consecutivas, já era para eu estar lá na frente, tem gente que está perdendo na minha frente, então, eu acho que eu deveria estar mais à frente e que deve mudar, sim, para melhorar", destacou.

O adversário desta vez é o norte-americano Anthony Hernandez, ex-campeão do LFA e atual 13º colocado do peso médio. O lutador tem apenas duas derrotas na carreira e está há cinco combates sem perder.

Além de ser um bom finalizador, o oponente de Michel Pereira tem muita resistência e um bom jogo em pé. Contudo, o estilo de Hernandez não preocupa o paraense.

"É um oponente que é muito duro. Um cara que tem muito gás, que gosta de andar para frente, só que eu estou muito bem preparado e estou pronto para esse jogo dele", destacou Michel. "Treinei muito para cinco rounds. Mas eu creio que essa luta não vai para o quinto round. Então, é esperar e ver o que vai acontecer", projetou o lutador.

Michel ganhou o apelido de Paraense Voador por conta do estilo irreverente de lutar. Desde a estreia no Ultimate, o atleta começou a fazer golpes plásticos, com mortais, cambalhotas e outros recursos. Isso lhe deu uma característica única e um tanto quanto aguardada pelos fãs.

Mesmo em uma luta importante como a dá deste sábado (19), que pode projetá-lo para coisas maiores no UFC, o paraense destaca que não pretende deixar o estilo de lá, se tiver oportunidade, vai aplicar um "fumo mix" - nome de um dos golpes criado pelo lutador - em Hernandez.

"Esse é meu estilo, o meu jeito de luta. É claro que não é em toda luta que da para fazer, mas, se tiver a oportunidade, eu vou fazer e dar um grande show para todos no sábado", finalizou Michel Pereira.

Com expectativa de mais um show do paraense, O UFC Fight Night ocorre neste sábado (19), em Las Vegas. O card preliminar tem início às 17 h e o principal começa às 20 horas.

