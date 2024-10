Lutador brasileiro e ex-UFC é encontrado morto nos EUA

O lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, mais conhecido como 'Guilherme Bomba', foi encontrado morto, nesta terça-feira (15/10), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por amigos do atleta através das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Guilherme, que tinha 38 anos, foi lutador do UFC e do Bellator. Natural de Minas Gerais, ele também participou da 3ª temporada do reality show TUF Brasil (The Ultimate Fighter Brasil), em 2014. Em sua carreira no MMA, ele participou de 16 combates, obtendo 10 vitórias e 6 derrotas.

Bomba esteve nos holofotes por conta de seus relacionamentos com famosas, principalmente após seu breve romance com a cantora norte-americana Demi Lovato, em 2017.

O atleta deixa uma filha de um ano, fruto de seu relacionamento com a modelo Kayla Lauren.

“Descane em paz, guerreiro. Um dos melhores e mais brabos do nosso time. Casca grossa do MMA e do Jiu-Jitsu e uma pessoa excelente”, escreveu um dos amigos de Bomba, Vinicius Draculino, em uma homenagem nas redes sociais.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)