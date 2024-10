McGregor surpreende e revela data, local e adversário para luta de retorno ao octógono do UFC

A longa novela envolvendo o retorno de Conor McGregor ao octógono acaba de ganhar um novo capítulo, que pode ser definitivo. Após passar os últimos dois anos comprometido com um duelo contra Michael Chandler, que nunca se concretizou, o irlandês parece ter mudado de alvo e garante já ter data e local definidos para voltar à ação. Em entrevista recente ao site Bloody Elbow, McGregor afirmou que enfrentará o neozelandês Dan Hooker em um evento do UFC na Arábia Saudita, em fevereiro.

"Fevereiro, na Arábia Saudita, Dan Hooker", declarou brevemente o 'Notório'.

Pantoja tem defesa de título confirmada contra estreante no UFC 310

O atual campeão peso-mosca do UFC, Alexandre Pantoja, fará sua terceira defesa de título no co-main event do UFC 310, previsto para acontecer no dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA). O brasileiro enfrentará o estreante Kai Asakura, ex-campeão peso-galo do Rizin FF.

Treinador explica por que Lyoto não foi campeão do Bellator e cita Werdum: ‘Atrapalhava’

Quando deixou o UFC em 2018 e assinou com o Bellator, Lyoto Machida iniciou uma trajetória para se tornar campeão da organização, então liderada por Scott Coker. "The Dragon" superou Rafael Carvalho e Chael Sonnen, mas não conseguiu derrotar Gegard Mousasi na luta que o levaria à disputa do cinturão dos médios.

Cerca de cinco anos depois, Vinicio Antony, que era treinador de Lyoto na época, conversou com o podcast Só Resenha e relembrou aquele período da carreira do ex-campeão do UFC. O técnico citou a amizade com Fabrício Werdum durante o camp como um dos “problemas” que impediram Machida de alcançar o objetivo final.

Vinicio afirmou que as brincadeiras de “Vai Cavalo” tiravam o foco de Lyoto: “Ele mais atrapalhava do que ajudava. Eles treinavam juntos... Era um treino de luxo, mas o Werdum é muito brincalhão. Propus uma missão ao Lyoto: ser campeão do Bellator, que, convenhamos, é mais fácil do que ser campeão do UFC. Lyoto estava na reta final da carreira; se ganhasse do Mousasi, iria disputar o cinturão”, explicou o treinador, que completou:

“Na última luta, eu afrouxei. Aí começaram as brincadeiras, futebol de aquecimento, piadinhas, bagunça. O Werdum almoçava na casa todo dia... E aí, deu no que deu”, concluiu.

“The Dragon” perdeu por decisão dividida para Mousasi em setembro de 2019. Desde então, o brasileiro acumulou mais três derrotas no MMA, sendo a última contra Fabian Edwards, em maio de 2022. Aos 46 anos, o karateca tem um cartel de 26 vitórias e 12 derrotas.

BJJ Clubes: Cruzeiro e Corinthians se classificam e fazem o próximo confronto das semifinais

O BJJ Clubes levantou a plateia na Upper Arena com duelos equilibrados, finalizações impressionantes e a presença de grandes nomes do esporte. Ao final das competições deste domingo, os grandes clubes do futebol nacional, Corinthians e Cruzeiro, garantiram vaga em uma das semifinais na arte suave.

O Corinthians, assim como no futebol, confirmou seu favoritismo no tatame do BJJ Clubes, conquistando a classificação ao vencer a equipe do Sobradinho por 4 a 3, em uma disputa acirrada. Merece destaque a luta na categoria até 90 kg, que encerrou o confronto. O faixa-preta Gilmar Silva, do Sobradinho, demonstrou grande destreza e velocidade ao finalizar o lutador do Corinthians, Gustavo Mandú, com uma pegada de gola, colocando o adversário para dormir logo no início. Mesmo assim, o clube paulista avançou para a próxima fase.

No segundo grande embate da noite, as equipes do Atlético Goianiense e Cruzeiro proporcionaram ao público uma disputa intensa, decidida apenas no último combate. O destaque foi o faixa-preta Filipe Carmona, na divisão até 90 kg. A luta colocou frente a frente Filipe, do Cruzeiro, e Wildemar Matheus, do Atlético Goianiense. O resultado foi decidido por pontos a favor do atleta cruzeirense, confirmando a classificação do clube de Minas Gerais para a próxima etapa do BJJ Clubes, marcada para o dia 3 de novembro.

Estão definidos os confrontos da próxima fase do primeiro BJJ Clubes 2024. O Botafogo enfrentará o Camboriú na primeira semifinal e, do outro lado da chave, o Corinthians medirá forças com o Cruzeiro em um grande clássico. No feminino, Bia Mesquita e Ana Carol Vieira prometem um duelo emocionante na divisão até 65 kg.