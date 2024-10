Ex-treinador de Lyoto Machida diz que Werdum 'atrapalhou' lutador na briga pelo cinturão do Bellator

Campeão invicto do UFC, Lyoto Machida tinha um grande objetivo quando saiu da franquia em 2018 e assinou com o Bellator: conquistar o título da organização. No entanto, o plano não deu certo e o paraense amargou a maior sequência de derrotas da carreira. Em entrevista para o podcast Só Resenha, o ex-treinador do lutador, que ficou conhecido como "The Dragon", Vinício Antony, apontou as falhas na preparação que culminaram com a não concretização do objetivo.

Segundo o treinador, houve uma interferência significativa do também brasileiro Fabricio Werdum nos treinos e afirmou que a presença do ex-campeão do peso-pesado do UFC foi um dos problemas para que Lyoto não conseguisse o título.

“Ele [Werdum] mais atrapalhava do que ajudava. Eles treinavam juntos... Era um treino de luxo, mas o Werdum é muito brincalhão", afirmou o ex-treinador do lutador.

Em 2019, Lyoto vinha de uma sequência de duas vitórias na organização, contra Rafael Carvalho e Chael Sonnen, além de outras duas no UFC, uma delas em cima de Vitor Belfort. Com isso, Machida precisava apenas de um triunfo sobre o holandês Gegard Mousasi para ter a chance de disputar o cinturão do Bellator. Contudo, o desfecho foi uma derrota por decisão divida dos juízes.

"Propus uma missão ao Lyoto: ser campeão do Bellator, que, convenhamos, é mais fácil do que ser campeão do UFC. Lyoto estava na reta final da carreira; se ganhasse do Mousasi, iria disputar o cinturão”, explicou.

Por conta disso, o então técnico do ex-campeão do UFC queria que Machida relembrasse da época de ouro no UFC, quando conquistou o título do meio-pesado invicto e queria que o atleta focasse realmente. Mas, com a presença de Fabrício Werdum como companheiro de treino, a estratégia não deu certo.

“Na última luta, eu afrouxei. Aí, começou a brincadeira, era futebol de aquecimento, piadinha, era sacanagem. O Werdum ia todo dia almoçando lá na casa, a bagunça… Ele [Lyoto] ia embora mais cedo. E aí, deu no que deu”, concluiu Vinício Antony.

Após a derrota para Mousasi, Lyoto ainda perdeu outras três lutas no Bellator até se aposentar. O último combate foi contra o inglês Fabian Edwards, em maio de 2022. Hoje, com 46 anos, o lutador tem no currículo 26 vitórias e 12 reveses.