Além da idade: Projeto promove a prática de muay thai entre idosos em Belém

Por ser um esporte que envolve muita força, agilidade e golpes duros, as pessoas não costumam associar o MMA ao público da terceira idade. Para muita gente, as modalidades de combates são apenas para "jovens", mas não é verdade.

Aqui em Belém, um projeto social pequeno e novo tem provado que o esporte de combate é para todos. Há cinco meses, Alberto Lima, conhecido como o Mestre Bolo Thai, e a esposa, Leonor Lima, aproveitaram o espaço cedido por uma igreja no bairro da Pedreira para dar aulas de muay thai para idosos.

O professor tem uma academia onde treina diversos atletas e decidiu repassar um pouco do seu conhecimento para outras pessoas que não conheciam a modalidade ou nunca tinham tido contato prático com ele.

VEJA MAIS

"Ministro as aulas de muay thai para todos os públicos, em especial aos idosos. O projeto já acontece há cinco meses e surgiu da vontade de querer ajudar o próximo através do dom que Deus me deu. E dessa forma, ajudar as pessoas a se exercitarem e terem uma qualidade de vida bem melhor através da prática [da modalidade] e atividades físicas", explicou Metre Bolo Thai.

O projeto funciona no salão da igreja Família Debaixo da Graça Belém e é aberto para todos. Contudo, para a surpresa, o público que mais foi atraído pela iniciativa foram os idosos. Hoje, as turmas funcionam com cerca de 15 alunos e a maioria são de pessoas acima dos 60 anos.

Professor Alberto Lima é especialista em muay thai (Thiago Gomes / O Liberal)

Dona Marina França tem 71 anos e é uma das participantes do projeto, junto do marido, seu Carlos Alberto França, de 81, tem sentido uma grande melhora no bem-estar físico e mental.

Em entrevista para o Núcleo de Esportes de OLiberal ela contou que nunca tinha ouvido falar sobre muay thai, conheceu a modalidade por meio do projeto na igreja e decidiu ir experimentar. Desde então, ela não perde uma aula.

"Depois que começamos esse projeto na nossa igreja, nós nos sentimos muito bem, tem mais vigor para fazer as coisas e quase só tem pessoas de idade, assim como eu. Eu tenho 71 anos, meu marido tem 81, mas nós nos sentimos novos, renovados", contou Dona Marina.

(Thiago Gomes / O Liberal)

O muay thai é uma arte marcial tailandesa milenar. Ela é reconhecida por ser uma base da luta em pé, pois mescla chutes, socos, joelhadas e até cotoveladas, se aproximando do kickboxing.

O esporte tem muitos benefícios que fazem bem para a saúde, como o auxílio no fortalecimento muscular, melhora no equilíbrio e coordenação motora, além de ser um aliado na luta contra a depressão.

"Com a arte marcial, o idoso tem a oportunidade de explorar uma nova forma de exercícios que vão fortalecer não somente o corpo, mas irá promover a saúde mental e emocional", afirmou o Mestre Bolo.

Dona Marina sabe e sente bem dos benefícios proporcionados pela luta. Segundo ela, desde que começou a treinar, o dia a dia tem sido mais fácil e produtivo.

"Eu me senti mais disposta para minhas tarefas em casa e menos cansaço, a qualidade de sono está melhor. Cada sábado que a gente vai participar, voltamos de lá mais renovados. Eu gostaria que não fosse só nós que participássemos desse projeto, porque é muito bom para nós que somos idosos e para os jovens também", relatou Dona Marina.

O projeto é totalmente gratuito. Uma iniciativa simples e pequena, mas que, por meio do esporte, tem proporcionado grandes mudanças na vida de pessoas.