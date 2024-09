Lutadora paraense fala sobre riscos no MMA e estratégias para evitar lesões

O MMA é um esporte polêmico. O motivo está diretamente ligado ao fato da modalidade ter como principal objetivo o combate, envolvendo socos, chutes e cenas que podem ser assustadoras. Por conta disso, parte do público passa a questionar os riscos da modalidade.

No UFC 306, realizado em Las Vegas no último dia 14 de setembro, a mexicana Irene Aldana terminou a luta contra a brasileira Norma Dumont com o rosto desfigurado e assustou os telespectadores. O corte foi aberto por conta de um choque de cabeça acidental entre as lutadoras no segundo round do combate.

Apesar da quantidade de sangue e do ferimento, o duelo não foi interrompido e a luta seguiu. No fim, Dumont venceu a norte-americana por decisão dos juízes e anotou sua quinta vitória seguida no UFC.

Josiane Lima, lutadora paraense, falou sobre o caso e riscos que os lutadores estão suscetíveis. Segundo ela, os atletas estão cientes das lesões que podem ter.

"Como atleta, estou ciente dos riscos inerentes à modalidade. É um esporte de combate, muito contato e tudo pode acontecer, pela variedade técnica e 'até sem padrão exato' de movimentos permitidos. Levando tudo isso em consideração, treinamos muito para minimizar a probabilidade de sofrer este tipo de lesão. Somos preparados fisicamente e mentalmente para entrar ali e lutar", destacou a paraense.

Josiane começou no universo dos esportes de combate no taekwondo, conquistou inúmeros títulos e participou de três ciclos olímpicos com a seleção brasileira. Em 2022, a lutadora decidiu fazer a transição para o MMA, inicialmente com o amador. Em junho deste ano ela fez a primeira luta como profissional no Invicta FC, evento exclusivamente feminino.

Assim, a paraense passou por muitas mudanças no estilo de luta e preparação. Ela explicou que no MMA amador, os atletas possuem alguns acessórios de proteção, como caneleiras e luvas maiores. Além disso, cotoveladas e joelhadas no rosto não são permitidas.

As disputas, são sempre em torneio, ou seja, o lutador pode fazer várias lutas na semana, fazendo os equipamentos serem necessários. Já no MMA profissional, o atleta usa apenas a luva e o protetor bucal.

"No profissional é diferente. E para evitar essas ocorrências é muito treino mesmo. Condicionar o corpo para não sofrer os danos, minimizando os riscos", apontou.

Protocolos de segurança

Eventos de lutas regulares possuem uma equipe médica para atuar se for necessário. Cada organização tem seus próprios protocolos e regras no que diz respeito à saúde do atleta. No UFC, por exemplo, o médico pode interromper uma luta, caso ele julgue que o lutador não ter mais condições de atuar.

Josiane destacou que a situação de Aldana e Dumont foi atípica, pois envolveu um choque de cabeça não intencional, o que não é esperado pelo lutador. Mas ela destaca que, em outros casos que envolvem golpes no rosto, o atleta é ciente do que pode acontecer.

"Já recebi golpes fortes no treino e em competição. Já tive fratura no nariz, na mão, no pé. Lesão nunca é o que esperamos, mas todo atleta de luta é ciente de que pode acontecer. Diferente de uma pessoa que não treina ou compete, somos preparados para superar essas adversidades, por isso, não é qualquer pessoa que consegue permanecer neste 'estilo de vida. A preparação requer sacrifício, disciplina, muita coragem de se expor ao confronto", concluiu a lutadora paraense.