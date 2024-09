Paraense Deiveson Figueiredo enfrenta ex-campeão dos galos no UFC em novembro

Quinto colocado do ranking do peso-galo, o paraense Deiveson Figueiredo já tem um novo compromisso marcado. Daico, o "Deus da Guerra", vai encarar o ex-campeão da categoria Petr Yan, na luta principal do UFC Macau, na China, no dia 23 de novembro.

Petr Yan é o número três da divisão. Assim, é o vencedor do combate poder ser o próximo desafiante ao cinturão. Neste mês, o georgiano Merab Dvalishvili venceu Sean O'Malley e se tornou o campeão da categoria. Após conquistar o título, o lutador manifestou o desejo de enfrentar Deiveson Figueiredo na sua primeira defesa de cinturão.

VEJA MAIS

Esta será a quarta luta do paraense na divisão dos galos. Deiveson é ex-campeão dos moscas e subiu de categoria após a derrota para Brandon Moreno em janeiro de 2023 e do drama de bater o peso. Desde a mudança, Daico já acumulou três vitórias, contra Rob Font, Cody Garbrandt, ex-detentor do cinturão dos galos, e, por último, Marlon Vera.

Havia uma expectativa que após a vitória sobre Vera, o paraense fosse o próximo desafiante ao título. No entanto, o Ultimate optou por mais uma luta antes da primeira defesa de Dvalishvili.

[Instagram=DAXOLbON1Sm]

O lutador, natural de Soure, no Marajó, tem um cartel com 24 triunfos, três derrotas e um empate. Aos 36 anos, Deiveson busca o segundo cinturão em categorias diferentes do UFC.

Petr Yan também quer voltar a uma disputa de título. O ex-campeão superou um momento delicado na carreira após perder o cinturão e acumular três derrotas seguidas. No seu último combate, o russo venceu o chinês Yadong Song.

No último mês, Yan já havia manifestado o desejo de enfrentar o paraense. Em uma postagem no X (antigo Twitter), o lutador da Rússia afirmou que queria lutar contra Figueiredo no último evento do ano, em dezembro, no entanto, o confronto será na edição da China, em novembro.

Petr Yan é conhecido como No Mercy (Sem misericórdia, em tradução livre). O russo tem 17 vitórias e cinco derrotas na carreira. Ambos os atletas são reconhecidos pelo estilo agressivo, técnica e resistência no combate. Com isso, o confronto é muito aguardado pelos fãs.

Evento

O UFC também confirmou a luta entre a brasileira Tabatha Ricci e a chinesa Xiaonan Yan, na divisão dos palhas feminino. O embate será o co-principal da noite em Macau. A atleta do Brasil tem a chance de ouro para subir no ranking e se colocar na fila para disputar o cinturão.

Atualmente, Ricci é a nona colocada do ranking, enquanto a chinesa ocupa a segunda colocação e é ex-desafiante ao título de Zhang Weili.