Campeão dos galos no UFC aponta Deiveson Figueiredo como adversário pelo cinturão: 'Ele merece'

A categoria do peso-galo tem um novo campeão no UFC. No último sábado (14), o georgiano Merab Dvalishvili venceu o norte-americano Sean O'Malley e conquistou o cinturão da divisão. Após o triunfo, o lutador não perdeu tempo e já falou sobre a sua primeira defesa de título. Em entrevista coletiva, o atleta da Geórgia afirmou que quer enfrentar o paraense Deiveson Figueiredo.

“Acho que Deiveson Figueiredo merece ser o próximo [desafiante] por ser um ex-campeão. Ele é duro, tem poder de nocaute e um jogo de finalização. Eu o vi na arena hoje. Ele é um grande campeão e acabou de vencer três caras. Acho que ele merece mais. Esses caras me animam mais", declarou Dvalishvili em entrevista após o combate.

O lutador ainda destacou que pela trajetória, o paraense era "maior" do que ele e afirmou que gostaria de enfrentá-lo. No entanto, Merab destacou que vai lutar contra quem o UFC mandar.

"Ele é maior do que eu e parece uma anaconda finalizando as pessoas. Isso me anima, por isso quero lutar com ele. Sou apenas um lutador do UFC e vou lutar com quem o Dana White [presidente da organização] quiser. Quem ele escolher, eu enfrento”, concluiu o campeão dos galos.

O UFC 306 ocorreu no último sábado (14) na Esfera de Las Vegas, espaço de eventos em formato de globo. Merab dominou O'Malley, que até então tinha apenas uma derrota na carreira, e venceu por decisão dos juízes.

Deiveson Figueiredo, ex-campeão do peso-mosca, já afirmou que o seu objetivo é conquistar o título dos galos. Após subir para a categoria, o paraense já fez três lutas e venceu todas. O primeiro combate na divisão foi contra Rob Font. Depois, o lutador encarou Cody Garrando e, por último, o ex-desafiante ao cinturão Marlon Vera.

Com isso, o paraense se posiciona bem para ser o próximo desafiante. Atualmente, Deiveson está na quinta colocação do ranking da categoria. Ao todo, Figueiredo tem 24 vitórias e apenas três derrotas na carreira. O lutador de 36 anos é natural de Soure, no Marajó, e foi campeão do UFC entre 2020 e 2022.