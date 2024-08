Adversário do paraense Deiveson Figueiredo no UFC reclama de golpe ilegal e diz: 'Não foi acidental'

O equatoriano Marlon Vera parece que ainda não aceitou a derrota para o paraense Deiveson Figueiredo, Daico, o "Deus da Guerra". Mais de uma semana após o combate, no UFC Abu Dhabi, o lutador reclamou de um golpe aplicado pelo ex-campeão do peso-mosca e afirmou que o resultado da luta poderia ser diferente caso as regras fossem "seguidas".

A declaração foi feita durante o seu podcast "Chito" Vera. A reclamação do equatoriano seria por conta de um golpe ilegal que Deiveson aplicou no primeiro round da luta. No momento, o paraense acabou acertando um chute na cima para baixo em Vera enquanto ele estava no chão. Pelas regras do UFC, quando o lutador está em quatro apoios no chão, chutes ou joelhas na cabeça são proibidos.

O golpe do paraense não causou sérios danos e a luta continuou. No entanto, Vera afirmou que Daico deveria ter sido punido com a perda de um ponto. Assim, no final, o resultado da luta poderia ter sido diferente. Marlon disse que o chute de Deiveson não foi acidental.

“Falando da luta, eu diria que foi bem apertada. Foi uma luta equilibrada. A única coisa que eu queria falar dessa luta foi que aquele chute de cima para baixo que ele acertou no primeiro round não foi acidental. Foi direto na minha cara. Eu sinto que ele deveria ter um ponto retirado automaticamente. Seguimos as regras, certo? Você não chuta um oponente caído no rosto. Se ele tivesse perdido um ponto, poderíamos estar falando sobre uma história diferente agora. É o que é”, reclamou Vera.

Deiveson venceu a luta por decisão unânime dos juízes. Com isso, o paraense emplacou a terceira vitória seguida no peso-galo e subiu para o top 5 do ranking da categoria. Agora, o lutador, que é ex-campeão dos moscas, vive a expectativa para ser o próximo desafiante ao cinturão da divisão.

Já Marlon Vera, que havia desafiado o atual campeão dos galos, Sean O'Malley, caiu três posições e passou a ocupar a sétima colocação do ranking, se distanciando do cinturão.