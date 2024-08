Deiveson Figueiredo descarta aposentadoria e projeta vitória sobre Marlon Vera no UFC

Há cerca de dois anos, o paraense Deiveson Figueiredo, ex-campeão do peso-mosca do UFC, tinha o desejo de se aposentar aos 37 anos. No entanto, agora, prestes a chegar na idade, o lutador de Soure, no Marajó, vive um novo momento da carreira e parar não parece mais tão perto.

Em entrevista exclusiva para o Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o atleta falou sobre o futuro no MMA e garantiu que, com a mudança de divisão, ainda tem mais alguns anos em atividade pela frente.

"Eu lutava 57kg, para mim, tudo era mais difícil. Eu já estava exausto, de saco cheio de ter que ficar todo o tempo de dieta, treinando e, com essa subida de categoria [para o peso-galo], isso me deixa mais saudável, mais forte mentalmente e até prolonga aquela minha ideia de aposentar com 37 anos. Eu já me vejo lutando até os 40 anos ou 41, 42 anos", revelou o lutador. "Eu planejo, mas quem cuida disso é Deus. Tudo o que eu quero agora é colocar muito dinheiro na conta para que eu possa me aposentar quanto antes", declarou o paraense.

Deiveson completa 37 anos no final do ano e está em ótima fase no UFC. Após perder o cinturão dos moscas, Daico, o Deus da Guerra, decidiu pôr em prática o plano de subir de categoria para os galos (até 61kg). Com duas lutas na nova divisão, o paraense já acumulou duas vitórias e, neste sábado (3), vai encarar o ex-desafiante ao título Marlon "Chito" Vera, do Equador, na edição de Abu Dhabi.

O objetivo é conquistar uma vitória contundente em cima do equatoriano para colocá-lo na disputa pelo cinturão, que pertence ao norte-americano Sean O'Malley. Deiveson sabe bem da importância do combate para as suas pretensões na organização e acredita que tem mais armas para vencer Vera.

"É uma luta que pode me levar, sim, a uma disputa de cinturão. O 'Chito' Vera é um cara muito perigoso, muito duro, só que ele é limitado. Eu venho da categoria de baixo, eu me considero um grappling, estou preparado para brigar com ele, tanto na parte do strike quanto na luta agarrada. Então, eu acredito que tenho mais armas que ele para me levar a ser campeã no sábado e sair com essa oportunidade de disputar o cinturão", apontou o manauara.

Marlon Vera é veterano no UFC. O equatoriano luta no Ultimate desde 2014 e acumulou 15 vitórias em 23 lutas na organização. Em março deste ano, 'Chito' teve a oportunidade de lutar pelo cinturão, mas foi derrotado por O'Malley na decisão dos juízes. O lutador é versátil no octógono, agressivo no duelo em pé, no entanto, também é perigoso jogo no chão. Por isso, Deiveson se preparou muito bem para o combate.

"A gente vem treinando muito. O Marlon é um cara que gosta muito de trocar e eu afiei a minha trocação. Eu sou um strike, me consagrei no mundo do MMA como um cara perigoso, que gosta da trocação. E [nas últimas lutas] eu saí um pouco disso, comecei a trabalhar um pouco a luta agarrada, de dominar mais a grande. Eu estou preparado para lutar com o Marlon, em qualquer área que ele queira ou que a luta se desenvolva, eu estou preparado", garantiu o paraense.

Nas últimas lutas, o paraense usou a música da cantora Joelma Voando Pro Pará para entrar no octógono. Daico afirmou que a composição o representa muito, pois fala da relação com o seu estado natal e a saudade de casa.

"E a saudade que eu tenho de casa, a vontade que eu quero depois da luta. Eu me vi nessa música, tomar tacacá, comer maniçoba, matar a saudade dos amigos, do acaí", contou.

Família e futuro

Para quem vê um atleta que já atingiu o topo do mundo e conquistou tudo o que podia, é fácil pensar que ele pode estar satisfeito, mas para Deiveson, que logo será pai novamente e quer dar um futuro ainda melhor para a família, ainda a mais para conseguir e o paraense de Soure, que enfrentou muitas dificuldades para chegar no UFC, quer entrar para o seleto grupo de duplos-campeões do Ultimate.

"Eu espero ter um nocaute em cima do Chito Vera. Vencendo bem o Chito com toda a certeza vai me credenciar para uma disputa de cinturão. E tudo o que eu mais quero e venho planejando é ter mais esse efeito em minha vida, levar mais um título para o Brasil, para casa. É um paraense, um marajoara, sourense que está aqui para conquistar esse grandioso título e servir de espelho para muitos jovens que querem um dia chegar onde eu estou ou podem ser até mais, conquistar mais do que eu", concluiu o lutador.

Deiveson Figueiredo tem 36 anos. É ex-campeão dos moscas. Desde então, foram duas vitórias, contra Rob Font e o ex-campeão dos galos Cody Garbrandt. São 23 triunfos e apenas três derrotas na carreira do paraense.

As lutas deste sábado, começam a partir das 13h, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O combate principal da noite será entre o 2º e 10º colocados no ranking dos pesos-galo, respectivamente, Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov.