Adversário de Deiveson Figueiredo no UFC, fala sobre luta e avisa: 'Este é o meu momento'

O paraense Deiveson Figueiredo volta ao octógono no dia 3 de agosto no UFC Abu Dhabi. O adversário de Daico será o ex-desafiante ao cinturão do peso-galo (61 kg) Marlon Vera, do Equador. Em entrevista para o "The MMA Hour" o equatoriano falou sobre o combate com ex-campeão dos moscas e o avisou que vai fazer de tudo para vencer o duelo.

“Vou subir no octógono e provar a este filho da p*** que este é o meu momento. Se precisar ir ao porão libertar meus demônios, vou trazê-los”, disse Vera.

Marlon lutou em março contra o campeão dos galos, Sean O'Malley. O equatoriano acabou perdendo o combate por decisão dos juízes. Contra o paraense, Vera vai em busca de uma recuperação para voltar à fila de uma nova disputa de título. Deiveson vem de duas vitórias seguidas na nova categoria e quer o segundo cinturão da carreira.

Mesmo com o espaço entre os combates relativamente curto, Vera destacou que aceitou o lutar contra Deiveson porque está bem e não houve lesão na última luta. Além disso, o lutador destacou a vontade de ser campeão do UFC.

"Eu não vou parar enquanto não conseguir realizar o meu sonho de ser campeão mundial. Eu vou conseguir. Vou fazer o que tiver que fazer. Eu treino duro, trabalhei durante anos, não cheguei até aqui para nada", declarou o lutador.

Marlon Vera tem 31 anos e uma longa carreira no MMA. Ao todo, o lutador tem 23 vitórias, 9 derrotas e um empate no cartel.

Já o paraense Deiveson Figueiredo chegou ao topo do UFC em 2020, quando conquistou o título do peso-mosca. Após perder o título para Brandon Moreno pela segunda vez, o lutador de Soure, no Marajó, subiu de categoria e está em busca do cinturão dos galos.

Na divisão, Daico, o Deus da Guerra, venceu Rob Font e Coby Garbrandt. O paraense tem 36 anos, 23 vitórias, três derrotas e um empate na carreira.