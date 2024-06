Após derrota no UFC, paraense fala sobre combate e declara: 'Certa da minha vitória'

A paraense Rayanne dos Santos amargou a segunda derrota no UFC. Na noite do último sábado (8), a lutadora abriu o evento de Louisville, nos Estados Unidos, contra a indiana Puja Tomar. Após um duelo duro entre as duas atletas, a decisão foi para os juízes, que viram vantagem da estreante.

No final dos três rounds, dois juízes deram vitória para a indiana e um viu vantagem para Rayanne. No entanto, a vitória de Tomar foi bastante questionada pelos telespectadores que viram vitória da paraense.

Nas redes sociais, a paraense falou sobre o resultado frustrante. Curiosamente, no último sábado foi aniversário de 29 anos da lutadora, que queria uma vitória como presente. O triunfo acabou não vindo, mas, a brasileira destacou que segue de cabeça erguida e disse que está certa de que ganhou o duelo.

"No dia do meu aniversário, prometi que entregaria o presente a vocês, que seria minha primeira vitória no evento. Hoje era para ser um dia feliz e está sendo, mesmo com o resultado. Sei que fiz um bom trabalho, estou certa da minha vitória na luta e como pessoa. Me sinto honrada e de cabeça erguida! Me sinto forte para enfrentar outras que ainda virão", escreveu a paraense. Por fim, Rayanne agradeceu aos fãs, amigos e à família pelo apoio.

O combate ficou marcado pela agressividade das duas lutadoras. A paraense, em vários momentos, buscou mais a luta, com socos e chutes contundentes. A indiana também não ficou muito atrás e aplicou golpes importantes.

Ao final da luta, dois juízes pontuaram a favor de Puja Tomar, que foi a primeira lutadora da Índia a lutar no UFC e conquistar uma vitória.

Rayanne dos Santos tem 29 anos. É natural de Belém e multicampeã de jiu-jitsu. Desde 2015, a paraense luta MMA profissionalmente. Ao todo, são 14 vitórias e oito derrotas na carreira. No UFC, a atleta tem dois duelos e perdeu ambos.