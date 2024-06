Cris Cyborg diz que assinou contrato para luta contra a paraense Larissa Pacheco; entenda

Um novo capítulo da superluta entre Cris Cyborg e a paraense Larissa Pacheco foi escrito. Mas, parece que desta vez, o combate vai finalmente acontecer. Na última terça-feira (4), em seu canal no YouTube, a veterana, campeã do peso-pena do Bellator, disse que já assinou o contrato para o duelo contra a atual bicampeã da PFL (Professional Fighters League).

Sem citar datas, a campeã do Bellator afirmou que o duelo vai acontecer e que o anúncio será feito em breve.

“Eu acabei de assinar o contrato para minha próxima luta. Será contra a campeã Larissa Pacheco. Estou muito animada. É algo que eu estava esperando. Não posso dizer a data nem nada, mas digo a vocês que acabei de assinar o contrato... Sei que demorou um pouco, mas é o tempo de Deus. Estarei pronta e será uma grande luta”, declarou a brasileira.

Cyborg já havia compartilhado uma publicação em que afirmava que o confronto iria ocorrer. No entanto, a PFL, que comprou o Bellator no último ano, não fez nenhum anúncio oficial do combate, que deve unificar os cinturões das duas lutadoras.

Com a falta de resposta da organização sobre o duelo, tanto Cris quanto Larissa reclamaram nas redes sociais. A veterana ex-campeã do UFC está sem lutar desde outubro de 2023, por isso, tinha pressa na realização do confronto.

O combate entre as duas lutadores já era falado desde 2022, quando Larissa Pacheco conquistou o cinturão do peso-leve da PFL. Ambas as lutadoras ficaram empolgadas com a possibilidade, assim como os fãs, já que seria um combate de gerações e entre duas trocadoras natas.

Cris Cyborg foi uma das pioneiras do MMA feminino no Brasil e no mundo. A lutadora é natural de Curitiba, no Paraná, e luta profissionalmente desde 2005. Em 19 anos de carreira, a brasileira acumulou 27 vitórias e apenas duas derrotas. Foi campeã do peso-pena do UFC, Bellator e Invicta FC. Ela não perde uma luta desde 2018, quando foi nocauteada por Amanda Nunes, no Ultimate.

Já Larissa Pacheco faz parte da nova geração. Aos 29 anos, a paraense natural de Marituba luta desde 2012 e tem um cartel com 23 triunfos e apenas quatro derrotas. A última derrota da lutadora foi em 2019, para Kayla Harrison, na final da PFL. Desde então, são 10 vitórias seguidas.