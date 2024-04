Cris Cyborg anuncia superluta contra paraense Larissa Pacheco na PFL: 'Está acontecendo'

Uma das lutas mais aguardadas no MMA feminino deve acontecer em breve. A lutadora Cris Cyborg, campeã do peso-pena do Bellator, anunciou nas redes sociais que o confronto contra a paraense Larissa Pacheco foi assinado e vai ocorrer na PFL (Professional Fighters League).

No Instagram, a veterana publicou uma foto das duas lado a lado com a legenda: "Está acontecendo. Cris Cyborg x Larissa Pacheco é o próximo PFL".

VEJA MAIS

Larissa é bicampeã da PFL do peso-pena. A lutadora foi a primeira a destronar Kayla Harrison, que atualmente está no UFC. O combate entre Cris e a paraense é aguardado pelos fãs das duas organizações, pois as atletas têm muita força nos golpes e são conhecidas pelo poder de nocaute. Além disso, o confronto seria um duelo de gerações.

Desde 2022 a possibilidade de um combate entre as duas é levantado. Cris é uma das pioneiras do MMA no Brasil e no mundo. Natural de Curitiba, no Paraná, a brasileira luta profissionalmente desde 2005 e acumula 30 lutas no cartel, com apenas duas derrotas - uma delas para Amanda Nunes, no UFC - e um no contest.

Já Larissa vive o melhor momento da sua carreira. A lutadora de Marituba conquistou o bicampeonato da PFL em 2023 e aguarda um super evento para retornar ao octógono. A paraense tem um cartel com 23 vitórias e quatro derrotas.

O combate entre Cyborg e Pacheco vai ocorrer na PFL, segundo a postagem de Cris. A organização comprou partes do Bellator e as duas organizações devem realizar mais eventos juntos até uma possível fusão.

Ainda não há data para a realização do evento, mas, é possível que o combate ocorra no mesmo card em que o ex-campeão do UFC e de Boxe Francis Ngannou estreará na PFL, que deve ser no segundo semestre deste ano.