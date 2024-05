No UFC Rio, Michel Pereira cogita 'vingança' contra adversário acusado de desrespeitar Shogun

O paraense Michel Pereira, volta ao octógono neste sábado (4), para enfrentar o ucraniano Ihor Potieria no card principal do UFC Rio. Com sete vitoriais seguidas, o lutador de Tucumã, interior do Pará, está em busca do ranking da categoria dos médios para entrar na fila pela disputa de cinturão.

O "Paraense Voador", como é conhecido, iria lutar contra Makhmud Muradov, do Tajiquistão, mas, o lutador acabou se machucando e saiu do combate. Assim, Potieria entrou no card para encarar Michel. Apesar da mudança há pouco tempo do evento, Pereira não ficou preocupado com a possibilidade de sair do evento e disse que está preparado para encarar qualquer um.

"Quando me falaram, eu não tive esse medo, porque eu sabia que eu era muito importante para o card, então, sabia que eles iam arrumar outro...Em relação a treino não muda nada porque eu sempre treino para lutar com qualquer um e em qualquer área", destacou Michel em entrevista para o site Ag. Fight.

O adversário do paraense já é conhecido pelos fãs brasileiros. No UFC 283, também realizado no Rio de Janeiro, o ucraniano lutou contra Maurício Shogun, lenda do MMA brasileiro e ex-campeão meio-pesado do Ultimate. Potieria venceu o brasileiro, que fez o último combate da carreira, e foi acusado de desrespeitar o lutador por conta da comemoração após o triunfo.

Michel confessou que não viu o vídeo da comemoração "exagerada" do rival, mas cogitou uma "vingança".

"Na verdade, eu não vi isso ainda. Já me falaram, (mas) eu não cheguei a ver essa parte em que o pessoal falou que ele ganhou e desrespeitou o Shogun. Eu vou atrás disso. Na verdade, eu nem vi vídeo de luta dele. Eu não sei nem como ele luta, como ele é, porque eu treino para lutar com qualquer um, então do jeito que vier de lá eu estou pronto aqui. Mas eu vou procurar saber em relação a esse vídeo, o que ele fez, e quem sabe a gente não faz alguma coisa para descontar isso no final", afirmou Michel.

Michel tem um recorde de sete vitórias seguidas no UFC. O paraense saiu dos meio-médios para a divisão dos médios e já conquistou dois triunfos na nova categoria.

"Eu venho para nocautear, para ganhar a luta, sair campeão, então, como estou na batalha de ir para o cinturão, então o objetivo é ganhar e dar o show para a galera aqui Rio de Janeiro, que é isso que eles estão esperando de mim", projetou Michel Pereira.