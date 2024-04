Machida x Rockhold 2: ex-campeões do UFC devem lutar no Karate Combat; entenda o que é o evento

O mundo da luta se deparou com um confronto interessante entre dois ex-campeões do UFC. O norte-americano Luke Rockhold desafiou Lyoto Machida, lutador baiano radicado no Pará. Mas, desta vez, o combate não seria em um evento de MMA, e sim em um exclusivo de caratê, o Karate Combat.

Rockhold fez a estreia no evento no último dia 20 de abril e aplicou um nocaute técnico no compatriota Joe Schilling. Após a luta, o ex-campeão dos médios do UFC aproveitou para desafiar Lyoto Machida, que aceitou o desafio.

Assim, o duelo entre os dois deve ocorrer em breve no Karate Combat. Segundo o vídeo divulgado pelo paraense, os dois lutadores precisavam acertar valores, data e local do confronto, mas destacou que a luta deve sair do papel.

Lyoto é conhecido como "The Dragon", foi criado em Belém, é referência no caratê e ficou conhecido no universo do MMA por ser um excelente carateca. Por conta disso, quando o evento surgiu em 2018, o lutador foi convidado para ser embaixador.

Panorama da luta e regras

O Karate Combat propõe, diferente das outras, de full contact, ou seja, que permite nocautes. Assim, com estilo nostálgico e explorando as características da arte tradicional, mas também explorando elementos novos para ajudar a popularizar e movimentar o mercado da modalidade.

Assim, para muitos, o evento é um divisor de águas para a modalidade ressurgir com mais forma e ter mais visibilidade.

O estilo do evento atraiu muitos lutadores especialistas na luta em pé e, principalmente, caratecas. Os paraenses Bruno Souza, pupilo de Lyoto, Rafael Alves e Antonio Arroyo são alguns dos atletas que lutam.

Um combate normal ocorre no chamado pit (arena de luta) e dura três rounds de três minutos, com intervalo. É permitido o nocaute e o ground and pound, que ocorre quando o adversário está no chão e o lutador segue golpeando. A luta agarrada não é permitida nas regras do caratê.

Machida x Rockhold 2

O duelo no Karate Combat seria o segundo entre Lyoto e Luke. Os dois lutadores já haviam se enfrentado anteriormente no UFC. Em 2015, o norte-americano venceu o Machida por finalização no segundo round.

Mas, agora, o confronto em uma área que Lyoto conhece bem e isso pode ser uma vantagem para o lutador, que está com 45 anos. Machida chegou ao topo do mundo em 2009, quando conquistou o título do meio-pesado do UFC. Passou por altos e baixos após o cinturão e foi para o Bellator em 2018, amargou quatro derrotas seguidas e não luta MMA desde 2022.

Na carreira, Lyoto tem 26 vitórias e 12 derrotas na carreira de MMA. Já Luke acumula 16 triunfos e seis reveses. O norte-americano decidiu migrar do MMA para o Karate Combat após amargar três derrotas seguidas no UFC.