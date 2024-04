Bruno Souza 'The Tiger' vence Vitaliy Dubina no Karate Combat, em Dubai

A estreia do Karate Combat em terras árabes aconteceu no último sábado (20), com a edição 45, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Bruno Souza "The Tiger" venceu por pontos o ucraniano Vitaliy Dubina.

Nesta edição, a organização do Karate Combat colocou desafios ‘Karatê x Muay Thai’ dentro do card, com objetivo simbólico de descobrir “qual a melhor arte de striking”. Discípulo da família Machida, Bruno Souza enfrentou o ucraniano Vitaliy Dubina na categoria no peso-leve. O choque de estilos ficou claro desde o começo, com o Bruno usando e abusando da movimentação lateral, enquanto o adversário avançava e apostava pesado nos chutes baixos.

A luta permaneceu parelha durante os três assaltos, o que forçou o round extra. Bruno foi melhor nos contragolpes com diretos e ainda conseguiu uma boa queda, seguida de ground and pound. Assim, convenceu os juízes de que foi o vitorioso por decisão dividida.

“Peguei esta luta com apenas três semanas de antecedência. Não foi minha melhor performance. Mas a vitória veio e isso que importa. Agora, quero enfrentar os melhores da categoria novamente. Luto contra qualquer um, a hora que for”, afirmou o brasileiro, ainda no pit.

The Rock inicia treinos de MMA para interpretar bicampeão do UFC em filme

A estrela de Hollywood Dwayne Johnson, também conhecido como “The Rock”, revelou que vai trocar a prática do wrestling pelos treinamentos de MMA nos próximos meses. A mudança é parte da preparação para seu mais novo papel no filme biográfico “The Smashing Machine”. No projeto, Johnson vai interpretar o ex-lutador norte-americano de MMA Mark Kerr.

Marcirley Alves enfrenta Sarvarjon Khamidov no Bellator

Após estrear com vitória no Bellator, em agosto do ano passado, o paraense Marcirley Alves já tem data para voltar ao cage, vai enfrentar Sarvarjon Khamidov no dia 22 de junho, no Bellator Dublin, na Irlanda, na categoria peso-galo.

Luke Rockhold desafia Lyoto Machida no Karate Combat

De volta ao mundo das lutas, Luke Rockhold triunfou de maneira violenta em sua estreia no Karate Combat. Protagonista do evento, o ex-campeão do UFC nocauteou Joe Schilling e não hesitou em aproveitar oportunidade concedida pelo réporter do evento. Com microfone em mãos, o lutador desafiou Lyoto Machida e mandou duro recado ao antigo rival.

“Tem só um homem que eu quero neste pit (local que ocorre a luta do evento), ele é Lyoto Machida. Sei que você precisa de um pagamento. Venha pegar”, declarou Luke após vitória.

Naizi Cantanhede encara Yasmin Guimarães no LFA 183 no Rio

O LFA anunciou a luta principal de sua 183ª edição, marcada para o dia 3 de maio, no Complexo Ribalta, no Rio de Janeiro. O protagonismo fica por conta de duas das melhores pesos-palhas em ação no cenário nacional: Naizi Cantanhede e Yasmin Guimarães. Quem vencer dá passos importantes rumo ao sonho de entrar no UFC.

Natural de Castanhal, no Pará, Naizi Cantanhede, a “Malvada”, tem 100% de aproveitamento em sua carreira no MMA, com sete vitórias. Do outro lado, a carioca Yasmin Guimarães também possui sete triunfos, porém com um revés ao longo de sua trajetória.

Ex-lutadora do UFC e estrela do OnlyFans vai enfrentar atriz pornô em duelo de Boxe

Com passagem pelo UFC e também bastante conhecida pelos conteúdos que produz no site “OnlyFans”, Paige VanZant já tem data e adversária definidas para seu retorno aos esportes de combate. A americana, que não luta profissionalmente desde 2021, vai enfrentar a atriz pornô e influenciadora digital Elle Brooke em combate de Boxe que vai acontecer no dia 25 de maio, em Houston (EUA), válido pelo evento “Misfits Boxing”.