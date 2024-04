Ex-campeão do UFC nocauteia no Karate Combat e desafia Lyoto Machida

Luke Rockhold estava sem vencer profissionalmente desde 2017, quando derrotou David Branch no UFC. O ex-campeão dos médios subiu apenas três vezes no octógono durante esse período e acumulou apenas resultados negativos. Por conta disso, o lutador americano decidiu mudar de ares e deu certo, e ele anotou um nocaute técnico em um desafio no Karate Combat, no último sábado (20/04).

Depois da luta, Rockhold fez um desafio ao paraense Lyoto Machida: "Só tem um homem que eu gostaria de enfrentar aqui, e é o Lyoto Machida. Você está com sorte porque eles não permitem cotoveladas, então não vai ter pesadelos por causa dos cotovelos. Tragam-no. Vamos ver o que vocês têm, vamos ver como são os contracheques, tragam o talão de cheques".

Diferente do MMA; entenda

Realizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o evento é uma espécie de show, mas voltado para a trocação, onde apenas em alguns momentos específicos a luta é permitida no solo.

A área de luta também é diferente dos famosos cages do MMA.

Rockhold fez a luta principal da noite contra Joe Schilling, um veterano do kickboxing, que já teve uma passagem pelo Bellator. A decisão ocorreu no terceiro round, quando o ex-campeão do UFC conectou uma direita certeira, mandando seu adversário para a lona, onde definiu com um ground and pound, conseguindo o nocaute técnico.