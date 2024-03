Rafael Alves estreia com vitória no Karate Combat

Ex-lutador do UFC, o paraense Rafael Alves estreou com o pé direito no Karate Combat. Na última sexta-feira (23), o paraense – conhecido como ‘The Turn’ – venceu Efrain Escudero, em duelo válido pela divisão dos meio-médios (até 75 kg), no card da edição de número 44 do evento, que promoveu seu primeiro show em território mexicano.O triunfo do brasileiro foi conquistado no round extra do embate contra o veterano lutador mexicano, também ex-atleta do UFC. Depois dos juízes apontarem empate ao final dos três assaltos regulamentares, Alves conseguiu impor seu jogo na etapa derradeira e garantiu a vitória por decisão unânime.

Bambam e Popó embolsam quantia milionária após luta de boxe no Fight Music Show 4

O que era para ser uma luta de exibição entre dois ícones se transformou em um negócio milionário para Kleber Bambam e Acelino Popó Freitas. Os dois se enfrentaram no último sábado (24), na atração principal do Fight Music Show 4, em São Paulo, e levaram para casa uma bolada de R$ 11 milhões.Apesar da derrota, Bambam não saiu de mãos vazias. De acordo com o colunista Leo Dias, ele faturou R$ 6 milhões pela participação na luta e pelos patrocínios que conseguiu. Popó, por sua vez, recebeu R$ 5 milhões.

Confira os resultados da primeira edição Action Fight em Eldorado dos Carajás

A cidade de Eldorado dos Carajás no Pará recebeu no último sábado (24) a primeira edição do evento de mma Action Fight o evento conta com a organização ASJJECEC/Damácio Gonçalves e teve 6 lutas profissionais de mma com destaque para a luta principaldo evento onde Felipe Brabo venceu Marcelino Carvalho por finalização no 01 round, confira os resulados

Action Fight

01 Jefferson Pelezinho venceu Alaisom Alves por finalização (Armlock) 02:00 do 01 round

02 Izaias Trator venceu Vitor Casca por interupção médica aos 03:00 do 01 round

03 Kaio Oliveira venceu Kauã por desistência 03:25 do 02 round

04 Cycero Taykan venceu Gustavo Ligeirinho por finalização (Armlock) as 0:40

05 Rafael Freitas venceu Daniel Telles por nocaute 04:30 do 02 round

06 Felipe Brabo venceu Macelinho Carvalho por finalização (Armlock) no 01 round

Brandon Royval frustra torcida vence Brandon Moreno

Brandon Royval calou a torcida na ‘Mexico City Arena’. Na luta principal do UFC Mexico, evento realizado neste sábado (24), o norte-americano derrotou o ídolo local Brandon Moreno na decisão dividida dos juízes e frustrou os planos do ex-campeão de reencontrar o brasileiro Alexandre Pantoja.

Renan Problema atropela Ryan Bader com nocaute relâmpago no ‘PFL x Bellator’

Protagonista no ‘PFL x Bellator’, realizado em Riad, na Arábia Saudita, Renan Problema promoveu um verdadeiro massacre na superluta contra Ryan Bader. Em desafio entre campeões dos pesados (até 120,2kg.) nas organizações, o brasileiro não tomou conhecimento do veterano e venceu com nocaute relâmpago, a 21 segundos do primeiro assalto.

Vadim Nemkov finaliza Bruno Cappelozza e fatura cinturão simbólico em luta no ‘PFL x Bellator’

Pupilo do lendário Fedor Emelianenko, Vadim Nemkov brilhou no card principal do ‘PFL x Bellator’. Destaque no evento, deste sábado (24), realizado Riad, na Arábia Saudita, o russo, que detém o título dos meio-pesados (até 93kg.) na antiga categoria presidida por Scott Coker, topou subir de categoria e fez parecer fácil o desafio diante de Bruno Cappelozza. Afiado na trocação, o lutador anulou o brasileiro e ‘apagou’ o adversário com um katagatame no segundo round.

Sombra Fight Champions realizou sua 31ª edição neste sábado

O SFC (Sombra Fight Champions) realizou no ultimo sábado (24) no Centro de treinamento F2 a sua 31ª edição em Belém com lutas de boxe,muay thai e mma profissional com destaque para a participação do Atleta Silmar Sombra que venceu Michel "Cabeludo" na decisão dividida dos juizes, confira os resultados.

Sombra Fight Champions 31

01-Yuri Siqueira Vs Carlos Gomes -No Contes

02-Ana Cristina "Tormento" venceu Márcio Silva "Salinas por nocaute 01:20 do 01 round

03-Iwanderson Caldas venceu Raimundo Gomes "Durinho" por finalização (Mata leão) 01:40 do 02 round

04-Jorge Araujo "Cowboy" venceu Michel Rodrigues por nocaute técnico 03:20 do 01 round

05- Silmar Sombra venceu Michel Cabeludo na decisão dividida dos juizes

Dana se mostra chocado com briga durante o UFC no México

Cenas lamentáveis roubaram a atenção no UFC México, que aconteceu no último sábado (24), na Cidade do México. Uma briga generalizada aconteceu nas arquibancadas da Arena CDMX, onde ocorria o evento, ao final da luta entre Manuel Torres e Chris Duncan. Na coletiva de imprensa após o evento, o presidente do Ultimate, Dana White, comentou sobre o ocorrido e afirmou que o fato foi uma das “coisas mais loucas” que já viu na vida, e que a confusão generalizada não mancha a imagem da organização norte-americana.

“Quer dizer, coisas assim nunca acontecem. Literalmente nunca acontecem. Aconteceu aqui na Cidade do México. A loucura daquela briga é que, quando ela começou, parecia que duraria para sempre. Então eu corri até lá e fiquei assistindo, ninguém parou. Eu estava esperando a segurança entrar e eles simplesmente deixaram acont ecer até tudo acabar”, declarou Dana White