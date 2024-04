VÍDEO: Após desafio, Lyoto Machida aceita lutar contra Luke Rockhold no Karate Combat

Após vitória na última edição do Karate Combat, o ex-campeão do peso-médio do UFC Luke Rockhold desafiou Lyoto Machida para um duelo. Depois da repercussão, por meio das redes sociais, o lutador paraense aceitou o desafio e confirmou a possibilidade da luta entre os dois.

Em um vídeo publicado no Instagram, Lyoto afirmou que o duelo entre ele e Rockhold deve ocorrer e que só precisam acertar a data e os valores do combate.

"O que vocês acham? O dragão já está soltando fogo aqui. Desde que anunciaram esse desafio, o dragão está soltando fogo. Agora tem que acertar os valores e data para ver quando fazer essa briga de cachorro", disse Machida ao responder a uma pergunta de um internauta.

Rockhold fez a luta principal do KC45 contra Joe Schilling e venceu por nocaute técnico. O evento ocorreu no no último sábado (20), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Com a base no kickboxing, o estadunidense foi campeão do peso-médio do UFC e tem uma vitória contra Machida na organização. Em 2015, Luke finalizou Lyoto no segundo round do combate.

Luke Rockhold tem 39 anos e decidiu migrar do MMA para o Karate Combat após amargar três derrotas seguidas no UFC.

Já Lyoto está sem lutar profissionalmente desde 2022, quando perdeu para Fabian Edwards, no Bellator. O paraense amargou quatro derrotas consecutiva e deixou a organização.

No UFC, Machida chegou ao topo em 2009 ao conquistar o cinturão do meio-pesado de forma invicta. Depois disso, passou por altos e baixos no Ultimate até sair do evento em 2018.

Conhecido como "The Dragon", Lyoto está com 45 anos e tem um cartel no MMA com 26 vitórias e 12 derrotas. O lutador possui o karatê como principal base. Assim, se tornou embaixador do Karate Combat quando o evento surgiu, em 2018.

O Karate Combat é um dos maiores eventos da modalidade atualmente. A organização tem uma proposta diferente das outras, de full contact, ou seja, que permite nocautes.

O duelo entre Lyoto e Rockhold ainda não foi oficialmente anunciado pela organização e nem há previsão de quando deve ser realizado.