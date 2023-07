Lutador Lyoto Machida curte férias em Salinas e quebra coco com as mãos; vídeo

O lutador paraense de MMA Lyoto Machida está de férias em Salinas. O ex-campeão do UFC apareceu em um vídeo no Instagram onde aparece com a família e quebra um coco com as mãos. O momento pode ser visto no vídeo abaixo:

Aos 45 anos, Lyoto Machida lutou pela última vez em maio do ano passado, quando perdeu para Fabian Edwards. Na carreira, o paraense acumula 26 vitórias e 12 derrotas. A principal conquista foi em 2009, quando conquistou o título mundial dos meio-pesados.