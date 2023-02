Irmãos Machida aprendem técnicas de artes marciais com ator Steven Segal; vídeo

O lutador Chinzô Machida, irmão do ex-campeão Lyoto Machida, relembrou nas redes sociais um encontro que teve com o ator e mestre em artes marciais Steven Segal. Ele e o irmão aprenderam alguns golpes de defesa pessoal com o artista e registraram o momento.

Tanto Chinzô quanto Lyoto fazem parte da tradicional família Machida, uma das pioneiras na consolidação da prática de artes marciais no Pará. Ambos os irmãos, além de karatecas, já foram lutadores de MMA.

Já Steven Segal é um dos principais responsáveis pela popularização das artes marciais nos Estados Unidos. Além de já ter participado de mais de 50 filmes, o artista é faixa preta 7º Dan de Aikido. Além de mestre na arte, Seagal possui a faixa preta em Judô, Kung-fu, Kendo, Karate, Krav Maga e Muay Thai.