Mathaus Sodré diz que derrota trouxe lições ao Águia: 'Enfrentamos um gigante do Brasil com 10'

Na coletiva pós-jogo, o técnico do Águia de Marabá conversou com a imprensa acerca do resultado que tornou praticamente impossível a permanência do time na Copa do Brasil. Nada mal para um clube que, peo segundo ano seguido, chega na terceira fase e faz frente a grandes equipes do futebol brasileiro. Na avaliação do técnico, o Azulão mostra mais uma vez a sua força, mesmo distante de casa.

"Nosso grupo é muito unido e as lideranças estão conosco até agora. Ninguém faz nada sozinho e hoje foi a grande prova, onde nos juntamos com 10 jogadores diante de um dos gigantes do futebol brasileiro. É bom frisar que temos muitas lições de uma partida como essa. A derrota nunca será satisfatória, mas temos coisas boas a aprender com esse momento", destaca. No entanto, Mathaus não deixou passar a questão da expulsão de Wander, que deixou o time com um homem a menos. Um minuto depois o Águia abriu o placar.

"Eu acredito que o jogador faz o movimento de abaixar a cabeça. Dentro de campo, a arbitragem deu o cartão amarelo, mas essa chamada do VAR foi exagerada e isso contribuiu muito. Já tínhamos a dificuldade de enfrentar o São Paulo e com um a menos a equipe se desmanchou, mantendo uma postura honrosa que trouxe o primeiro gol. Logo depois veio a reação deles e o placar construído", observa o treinador, que também falou sobre a falta de atacantes no time.

"Hoje nós sofremos com a falta de atacantes. Chegaram três para o Águia. O Vitão, que não pode jogar. O De Paula e o Jair vieram, mas não foram inscritos na competição. Com essa falta o prejuízo foi grande. No entanto, Braga, Hitalo, Wander ajudaram muito, fizeram bons jogos, mas dentro da grandeza do Águia precisamos sim de mais peças".

No próximo dia 22, os dois times voltam a campo no Morumbi. O Águia, por ter perdido por 3 a 1, precisa vencer por dois gols de diferença, caso queira decidir nas penalidades. Até lá, no entanto, o foco do treinador será o restauro da confiança em outra competição. "Vamos focar nos dois jogos da Série D, que é o nosso objetivo maior. Depois disso vamos observar a melhoria para a volta, que terá esse mesmo time na volta", encerra.