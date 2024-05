Técnico do São Paulo valoriza vitória sobre o Águia e não garante classificação na Copa do Brasil

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, comemorou a vitória sobre o Águia de Marabá pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, disputado nesta quinta-feira (2), no Mangueirão, em Belém. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador disse que o fato do Tricolor Paulista ter usado uma equipe alternativa diante do Azulão fazia parte de uma estratégia da comissão técnica. Esse plano, no entanto, não teria resultado caso hexacampeão brasileiro fosse derrotado.

"Temos uma sequência de jogos como visitante e, nesse período, o mais importante é o elenco. Hoje tivemos cinco jogadores formados no São Paulo iniciando e terminando a partida. São jovens que precisam somar minutos na equipe para continuar crescendo. Mas não podemos esquecer que deixamos mais de 11 jogadores em São Paulo, seja por lesão ou descanso. Para que essa nossa estratégia, de rotação, fosse bem sucedida, precisávamos ganhar hoje, senão nada valeria a pena. Por isso que estou tão feliz com o resultado", explicou.

Apesar do placar de 3 a 1 construído no Mangueirão, Zubeldía rechaçou qualquer favoritismo do tricolor para o jogo da volta, no Morumbis, marcado para ocorrer no dia 22 de maio. Segundo ele, o formato da Copa do Brasil favorece a ocorrência de resultados improváveis.

"A Copa do Brasil, a Copa Argentina, assim como todas as copas nacionais do mundo, são muito difíceis. São 180 minutos, como no Brasil, mas tem lugares que é um jogo só. Acredito, com todo respeito ao adversário, que tivemos o protagonismo hoje, mas temos um trabalho difícil pela frente. Hoje juntamos jogadores com mais e menos minutagem e fazer isso é muito complicado. É importante que o time jogue bem também no jogo de volta para garantir a classificação, mesmo com as intercorrências de lesões que temos tido", detalhou.

O São Paulo volta a campo no domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro. No Barradão, às 16h, o Tricolor enfrenta o Vitória-BA, pela quinta rodada da competição.