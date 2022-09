Trilogia entre Lyoto Machida e Maurício Shogun pode acontecer no UFC 283, no Rio de Janeiro

O UFC 283, que marca o retorno do UFC ao Brasil após quase dois anos, pode ser o palco de uma trilogia histórica entre duas lendas do MMA brasileiro e mundial. O empresário Jorge “Joinha” Guimarães revelou que está negociando o retorno de Lyoto Machida ao UFC para enfrentar Maurício Shogun no evento do dia 21 de janeiro.

Na opinião do empresário, a realização da trilogia entre Lyoto e Shogun no Brasil seria um sucesso entre os fãs e serviria para encerrar em grande estilo as carreiras de ambos os atletas. “Não tenho dúvidas de que o público brasileiro amaria esse confronto. Dois campeões, duas lendas do esporte, uma vitória para cada lado, fazendo o tira-teima na noite da aposentadoria de ambos. Shogun já está no Hall da Fama, Lyoto também merece”, finalizou.

Quadrilogia entre Deiveson e Brandon pode acontecerno UFC 283 no Rio

A primeira quadrilogia da história do UFC deve acontecer no Brasil. Os últimos detalhes estão sendo finalizados para a confirmação da quarta luta entre Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno, pela unificação dos cinturões dos moscas (até 56,7kg), no dia 21 de janeiro, no Rio de Janeiro, no UFC 283. Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno se enfrentaram pela primeira vez em dezembro de 2020. Na ocasião, o duelo terminou empatado e o cinturão permaneceu com o paraense.

Mr. Prime nesta sexta-feira em Benevides

Nesta sexta-feira (30) a cidade de Benevides (PA) irá receber mais uma edição do evento Mr. Prime, a partir das 21h, no ginásio Nagibão, com 6 lutas de mma profissionais com destaque para a feminina entre Eliane Souza Vs Lia Strike. E, na luta principal, terá Bruno Xinoco contra Betinho Capoeira.

PFL anuncia luta entre Kayla Harrison e Larissa Pacheco em novembro

A PFL, enfim, marcou o ‘super card’ que vai definir os vencedores da temporada de 2022 no Madison Square Garden, dia 25 de novembro. Kayla Harrison e a paraense Larissa Pacheco medem forças pelo título dos pesos-leves (até 70,3kg.). As disputas são válidas pelo prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões, na cotação atual).

Ucraniana será a primeira lutadora da organização a sair na Playboy

Lutadora do UFC, a ucraniana Maryna Moroz, anunciou uma parceria inédita com a Playboy, tradicional revista de entretenimento adulto direcionada para o público masculino. Aos 31 anos, Maryna Moroz soma 13 vitórias e três derrotas no MMA e está no UFC desde 2015. Ela está escalada para enfrentar a brasileira Jennifer Maia no dia 19 de novembro, pelo UFC Fight Night.

Brasil fecha temporada com 11 novos lutadores no UFC

A última semana da temporada 2022 do programa "Dana White's Contender Series" contabilizou mais dois lutadores brasileiros contratados para o UFC. A lista com os brasileiros contratados é a seguinte: Brunno Hulk (peso-médio); Jafel Filho (peso-mosca); Bruna Brasil (palha), Vitor Petrino (meio-pesado); Gabriel Marretinha (meio-médio); Ismael Marreta (leve); Denise Gomes (palha); Claudio Ribeiro (médio); e Vinícius Salvador (mosca), Rafael "Macapá" Estevam (mosca) e Mateus "Bocão" Mendonça (galo)