Paraense Michel Pereira critica postura de brasileiros em lutas no UFC: 'Estão esperando muito'

O paraense Michel Pereira não gostou da apresentação dos lutadores brasileiros no UFC. Conhecido pela agressividade e poder de nocaute, o "Paraense Voador" criticou a passividade dos compatriotas no evento do último sábado (30), em Atlantic City.

No evento, dos quatro brasileiros que entraram no octógono, três perderam: Vicente Luque, Herbert Burns e Bruno Blindado - que saiu reclamando da decisão do árbitro por conta de um dedo no olho provocado pelo adversário Chris Weidman. Apenas Virna Jandiroba venceu a sua luta.

"Na minha opinião, os brasileiros estão esperando muito, aqui fazendo uma crítica construtiva para eles. Estão esperando demais, vendo o que vai acontecer e aí [o que acontece] é o resultado que vocês viram hoje, o 'fumo' aí", apontou Michel.

O comentário do paraense veio logo após também falar do resultado polêmico da luta entre Bruno Blindado e o ex-campeão dos médios Chris Weidman. No combate, o estadunidense aplicou três vezes um dedo no olho do brasileiro. Em nenhuma das ocasiões o árbitro puniu o lutador. Na terceira infração, o Blindado foi ao chão e Weidman finalizou o combate.

"A luta estava muito boa, só que o Chris Weidman sempre deixa muito a mão [aberta] empurrando para manter a distância e isso se torna muito perigoso. E é o que vocês viram, o dedo no olho. Eu acho que ali no segundo dedo no olho era para o juiz ter tirado ponto, não tirou, no terceiro era para ter feito alguma coisa e não fez. Luta é complicado... Agora é ele levantar a cabeça, ir para a próxima", disse o paraense.

Michel venceu o último combate, na categoria dos médios, em março, contra Michal Oleksiejczuk por finalização. Agora, o paraense retorna ao octógono em maio, no UFC Rio 301. No evento, o lutador vai enfrentar Makhmud Muradov.