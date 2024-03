Com sete vitórias seguidas, paraense Michel Pereira tem luta marcada para o UFC Rio; veja

Após a última vitória dominante no UFC, o paraense Michel Pereira já tem outra luta marcada no Ultimete. O lutador vai enfrentar Makhmud Muradov, do Uzbequistão, no UFC 301, que será realizado em maio, no Rio de Janeiro.

Michel Pereira vem de sete vitórias seguidas na organização. A última foi sobre o polonês Michal Oleksiejcuk, no UFC Fight Night, em Las Vegas, neste mês de março. O paraense, venceu após aplicar um mata-leão no adversário, ainda no primeiro round.

A apresentação de Michel rendeu a ele um bônus de performance da noite do UFC, no valor de 50 mil dólares, cerca de R$ 250 mil. A luta também marcou o segundo combate do paraense na categoria dos pesos-médios (até 84kg). O lutador fazia parte da divisão dos meio-médios (77kg), mas, enfrentava muitos problemas para bater o peso e, por isso, decidiu se testar entre os 84kg.

Com boa fase no UFC, o paraense quer entrar no ranking dos pesos-médios, que tem como campeão o sul-africano Dricus Du Plessis. Assim, a expectativa era que Michel enfrentasse um lutador ranqueado. Contudo, Makhmud Muradov não é um dos principais nomes da divisão no momento.

Nas últimas quatro lutas, Muradov perdeu duas, venceu uma e teve um combate sem resultados. Aos 36 anos, o lutador do Uzbequistão, tem 26 triunfos e oito derrotas na carreira, além de um "no contest"

Já Michel Pereira está no melhor momento da carreira. Natural de Tucumã, interior do Pará, o paraense está há sete lutas sem perder e soma 30 vitórias e 11 derrotas na carreira.

Evento

O UFC 301, será realizado no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. O card será comandado pela disputa de cinturão dos pesos-moscas entre o campeão, Alexandre Pantoja, e o australiano Steve Erceg. O evento também pode ter o retorno de José Aldo, que se aposentou do MMA em 2022, mas o combate do brasileiro ainda não foi confirmado.