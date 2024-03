Após vitória dominante, paraense Michel Pereira ganha bônus no UFC e projeta luta no Brasil

O paraense Michel Pereira deu mais um show no octógono do UFC 299. No último sábado (9), em Las Vegas, o lutador venceu no primeiro round o polonês Michal Oleksiejczuk por finalização e conquistou um dos bônus de performance da noite, o que rendeu a ele 50 mil dólares, cerca de R$ 250 mil.

"Eu pensei que ia nocautear ele no segundo round, mas sabia que seria uma luta muito dura porque ele é um trocador muito bom, um cara bom de boxe. Mas, eu estava muito bem preparado, estava com algumas estratégias, sabia um pouco dos pontos fracos e fortes dele e deu tudo certo. Não peguei nem um soco dessa vez", analisou o lutador em entrevista ao UFC após o combate.

VEJA MAIS

Conhecido como "Paraense Voador", Michel teve mais uma atuação dominante do UFC. Ainda no primeiro round, Pereira acertou golpes fortes na linha de cintura do polonês. Os socos e chutes surtiram efeito no adversário, que se recolheu.

O paraense aproveitou o momento, acertou uma joelhada em Michal, pegou o pescoço do lutador e concluiu a luta com um mata-leão. Está foi a sétima vitória seguida de Pereira e a segunda dele na categoria do peso-médio.

Michel Pereira possui 30 vitórias e 11 derrotas na carreira. No UFC desde 2019, o lutador era um dos principais atletas do peso-meio-médio, no entanto, por conta do drama para bater o peso, ele subiu para os médios.

Agora, o lutador afirmou que vai renovar o contrato com o Ultimate e tentar negociar uma vaga para lutar no UFC Rio 301, no dia 4 de maio. O evento ainda não tem card definido.

"O médico falou que me libera em três dias [depois da luta] e agora é batalhar para lutar no Brasil, renovar contrato agora também, tenho mais uma luta certa, mas vamos renovar o contrato", afirmou.