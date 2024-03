UFC: Paraense Michel Pereira vence o polonês Michał Oleksiejczuk por finalização no 1º round

O paraense Michel Pereira, de 30 anos, venceu a luta contra o polonês Michał Oleksiejczuk, de 29 anos, no UFC 299, na noite deste sábado (09), que contou com transmissão ao vivo pelo Youtube. O Paraense Voador, como é conhecido Michel, venceu a luta que era considerada difícil com muita facilidade logo no primeiro round em pouco mais de um minuto.

Michel encaixou um chute que fez o Oleksiejczuk sentir. Michel partiu para cima e acertou um soco direto de direita e depois mais duas joelhadas que fizeram o polonês balançar. O paraense então encaixou um estrangulamento e finalizou a luta com apenas um pouco acima de um minuto.

Paraense Michel Pereira vence luta contra polonês no UFC 299 O paraense Michel Pereira comemorou a vitória e dedicou ao sul do Pará. (Reprodução Youtube) Michel declarou que estava confiante na vitória. (Reprodução Youtube) Duas joelhadas de Michel fizeram o oponente sentir os golpes e abrir espaço para finalização. (Reprodução Youtube) Michel Pereira comemorou com sua equipe técnica. (Reprodução Youtube) Um chute certeiro no estômago de Michel surpreendeu o polonês Michal. (Reprodução Youtube) Michel aproveitou momento que polonês sentiu os golpes para finalizar a luta no início do 1º round. (Reprodução Youtube) Luta que era considerada equilibrada acabou em pouco mais de um minuto. (Reprodução Youtube)

"Tucumã, Redenção, Xinguara, Conceição do Araguaia, Ourilândia do Norte, eu amo vocês sul do Pará! Ei Dinner, ei Hunter, Brasil. Eu quero lutar no UFC Brasil!", declarou após vencer o polonês.

Com o novo sucesso, o paraense de 30 anos subiu para sete vitórias consecutivas, 12 vitórias por nocaute, sendo oito por finalização. Ele venceu 13 oponentes no 1º round.