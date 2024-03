Paraense Michel Pereira faz estreia do ano no UFC, em busca da sétima vitória consecutiva

O paraense Michel Pereira está pronto para realizar a primeira luta do ano no UFC 299, neste sábado (9), a partir das 20h. Em seu segundo desafio na categoria peso-médio, o “Paraense Voador”, busca se consagrar com a sétima vitória consecutiva no Ultimate, enfrentando o polonês Michal Oleksiejczuk, nos cards preliminares.

Realizado em Miami, nos Estados Unidos, o UFC 299 terá a disputa do cinturão peso-galo na noite do evento, entre Sean O´Malley e Marlon Vera. Pereira, de 29 anos, que faz parte dos embates preliminares, estreou com nocaute na categoria em 2023, feito que ele espera repetir contra o próximo rival. “Creio que vou nocautear ele e que eu saio campeão dessa luta”, disse.

Em entrevista à equipe de esportes de O Liberal, o lutador falou mais sobre a nova categoria, adaptação e as expectativas para a luta e para a carreira dentro do Ultimate.

Confira a entrevista:

OL: A última vez que você lutou, foi com nocaute, na estreia da categoria. Como está a expectativa para esse novo desafio? Quer nocautear de novo?

Michel Pereira: Minha expectativa para essa luta são as melhores, estou muito bem treinado, me sentindo muito tranquilo, focado. Creio que vou nocautear ele e que eu saio campeão dessa luta.

OL: Caso tu vença, vai ser a tua sétima vitória consecutiva. Você acha que esses números podem impulsionar uma possível briga pelo cinturão da categoria?

MP: Sim, eu sou um atleta muito focado na minha carreira, sou de bater de frente com os campeões da categoria. Treino com um campeão da categoria, então vejo que eu tenho potencial para ser campeão da categoria, que eu tenho potencial para lutar com os melhores. Então é questão de tempo para eu conquistar um bom lugar no ranking.

OL: E você está preparado fisicamente, teve alguma lesão desde a última luta?

MP: Estou muito bem agora, nos treinos a gente sempre tem umas lesões pequenas, mas nada de grave. Estou me sentindo muito bem, sem lesão, pronto, e no sábado espero dar um grande show para todo mundo.

OL: Como está sendo enfrentar a balança nessa nova categoria, agora subiu um pouquinho o peso, está mais fácil de controlar?

MP: Agora tudo mudou, é menos peso para perder agora, então a vida mudou em relação profissional, pessoal, com a família, com o filho, com os amigos, tudo muda. Porque agora sofro muito menos meses antes da luta, antes eu sofria muito, fechou a luta, eu já estava sofrendo tirando peso. Agora sofro mais na reta final e me sinto muito melhor, acordo melhor, durmo melhor, me alimento melhor, bebo água melhor, então tudo está sendo muito positivo na minha carreira agora.

OL: Você é conhecido por essa luta mais descontraída, dá para esperar alguns golpes autorais teus? Você vai surpreender nessa luta?

MP: Eu tenho muito golpe aí que eu tenho que mostrar. Muito golpe novo que ainda não fiz no UFC. É esperar a oportunidade, a hora certa de fazer, porque eu tenho muito golpe diferente, coisa que eu não fiz ainda, golpe aí que no dia que eu fizer o mundo vai falar: “que cara louco”. Quando verem o movimento vocês vão ver que é um movimento muito top.

OL: Agora você vai enfrentar o polonês Michal Oleksiejczuk. Você estudou esse adversário? O que tu espera dele na luta?

MP: Estudei muito pouco, eu nunca fui muito de estar olhando muito o atleta e tal. Olhei só uma luta dele e vi as características dele, vi como é que ele luta e só. Porque quando treino, eu treino para lutar com qualquer um, não mudaria se eu tivesse visto antes a luta dele, então vi ali alguns detalhes dele só.

OL: E como tá sendo representar o Pará no UFC e nessa nova categoria?

MP: O Parazão, o estado aí que amo demais, o sul do Pará também que é de onde eu venho. Fico muito feliz porque gosto muito do Pará, quando eu pego férias eu sempre vou para ficar com os amigos, ver a família e curtir um pouco, dar uma relaxada. Amo esse estado e sou muito feliz hoje de ser um paraense que tá se destacando, que tá representando bem o estado.

OL: Quais os seus próximos objetivos no UFC? O que tu espera para tua carreira este ano?

MP: Esse ano minha expectativa é lutar muito mais vezes, lutar no Brasil também, maio, depois dessa luta, ganhando essa luta, quero lutar no Brasil. Entrar em lutas canceladas por que algum atleta se machucou, substituit eles. Penso aí em treinar o ano todo e pegar as férias só no final do ano.

OL: Tem algum adversário específico que você pensa em enfrentar?

MP: Eu não conheço muitos caras da minha categoria, por ser uma categoria nova pra mim, eu nunca fui de estar olhando. Sou funcionário do UFC, e tô aqui para enfrentar quem o UFC me colocar lutar, mas claro que não gosto de lutar com brasileiro ou com meus parceiros de treino. Um cara que conheço da categoria mais, que eu sei que tá lá, é o Chimaev, tenho muita vontade de lutar com ele e tô sempre à disposição para lutar.