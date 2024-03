Com luta marcada no UFC, paraense Michel Pereira relembra drama com peso: 'Outra vida'

Após vários períodos de sofrimento para bater o peso da categoria dos meio-médios (até 77,1 kg), o paraense Michel Pereira fez sua estreia na categoria de cima em outubro de 2023 e venceu Andre Petroski. Com o confronto marcado para este sábado (9), no UFC 299, o “Paraense Voador” relembrou os desafios que tinha para bater o peso.

"Está sendo outra vida agora no 84 kg, porque quando eu estava no 77 kg era uma depressão, quando eu fazia as dietas - porque eu perdia entre 20 a 21 kg. Agora desço 11 ou 12 kg, eu estou em dieta, mas não extrema [como era antes]. Os treinos são melhores e até estar com amigos e familiares", declarou o paraense em entrevista para o canal do YouTube Laerte Viana na área.

Por conta do peso, Michel não enfrentou o ex-desafiante ao cinturão Stephen Thompson na categoria. O lutador não bateu o limite da categoria e o estadunidense não aceitou o duelo. Durante a entrevista, o paraense revelou que ficou chateado com a situação, mas apontou ter feito um treino físico muito forte contribuiu para a falha.

"Foi muito complicado, porque foi uma luta que eu sempre quis, sempre tive vontade de lutar com o Thompson e eu me preparei muito bem para aquela luta. E porque eu me preparei tão bem, meu corpo desenvolveu demais e deu 'fumo' do peso. Foi uma coisa que a gente não esperava… Eu estava pegando muito peso, peguei mais peso do que o John Jones. Eu ia 'matar' o Thompson. Ele deu sorte que ele não aceitou a luta, porque se eu pego ele, com aquele preparo físico que eu estava, eu ia 'matar' ele, era capaz de eu jogar ele para fora do octógono, eu estava pressão demais", apontou o lutador.

Michel era um dos principais nomes dos meio-médios. O paraense já tinha somado cinco vitórias seguidas na divisão e era um dos lutadores com mais triunfos consecutivos na categoria. Agora, após a estreia avassaladora no peso-médio, com um nocaute ainda no primeiro round em cima de Andre Petroski, ele enfrenta o polonês Michal Oleksiejczuk, no UFC 299.

"O Caio Borralho [que já lutou com ele] me deu umas dicas e treinamos juntos. Assisti uma luta dele, mas peguei as dicas com o Caio. Do jeito que treino, é para lutar com qualquer um, já vi o jogo dele e agora é esperar a luta. Fiz um camp muito bom e é esperar para ver o que vai dar", disse o paraense.

Michel Pereira tem 30 anos e é natural de Tucumã, interior do Pará. Na carreira, o paraense tem 29 vitórias, 11 derrotas e duas lutas sem resultados.

O UFC 299 ocorre neste sábado (9), a partir das 20h, em Miami, nos Estados Unidos. A luta principal será entre Sean O´Malley e Marlon Vera, que disputam o cinturão da categoria peso-galo