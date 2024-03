UFC: Paraense Michel Pereira mira Chimaev e busca ranking dos médios: 'Sou um lutador de alto nível'

Após superar os problemas com o corte de peso nos meio-médios (até 77kg), o paraense Michel Pereira se encontrou nos médios (até 84kg) e venceu as duas lutas que fez até o momento na nova categoria no UFC. A última vitória do lutador de Tucumã, interior do Pará, foi no último sábado (9), em Las Vegas, em cima do polonês Michal Oleksiejczuk, ainda no primeiro round. Agora, o "Paraense Voador" busca se consolidar na divisão e entrar para o ranking.

"Eu já provei que eu sou um lutador de alto nível, que mereço estar entre os tops. Na [categoria dos] 77 kg eu ganhei cinco seguidas, agora, já ganhei duas na 84 kg, então, acho que eu mereço estar entre os tops, entrar no ranking", declarou o paraense em entrevista para o site Ag. Fight.

No último duelo, Michel Pereira não tomou conhecimento do adversário e provou que além do poder de nocaute, também tem técnica para finalizar. O paraense aplicou um mata-leão em Oleksiejcuk, após uma sequência de chutes e o socos na região do estômago, para vencer o combate.

Com a desempenho dominante, o paraense levou um dos bônus de performance da noite do UFC, uma bolada de 50 mil dólares, cerca de R$ 250 mil. Além disso, ele conseguiu o sétimo triunfo consecutivo.

Michel, espera lutar novamente no UFC Rio, que será um evento numerado e terá disputa de cinturão, em maio. Neste combate, o paraense quer um adversário ranqueado para poder subir na categoria. Ainda na entrevista, Pereira destacou o desejo de enfrentar Khamzat Chimaev, que está invicto na carreira, com 13 vitórias e é o atual número 11 do ranking dos médios. Apesar disso, o lutador não acredita que a organização irá promover o confronto.

"Eu não conheço muito a galera dos médios, mas eu sei que tem um nome lá, que é o Chimaev. Eu sou doido para lutar com ele. Mas, os caras são estrelinhas demais. Vamos ver, porque o que a gente pede nunca dar certo. Então, o que colocarem para mim eu vou lutar", afirmou o paraense.

Michel Pereira é natural de Tucumã, interior do Pará. Aos 30 anos, o paraense possui um cartel com 30 vitórias, 11 derrotas e duas lutas sem resultados. Atualmente, o lutador está com uma sequência de sete vitórias seguidas no UFC.