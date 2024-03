Michel Pereira apaga rival com performance avassaladora no UFC 299

Michel Pereira comprovou a alcunha de ‘showman’. Adversário do perigoso nocauteador Michal Oleksiejczuk, o paraense ignorou os riscos e protagonizou um massacre relâmpago, ainda inédito na carreira da promessa polonesa. Com menos de 2 minutos, foi capaz de lesionar o rival e deixá-lo apagado com finalização no início do confronto.

Destaque no card preliminar, Pereira tem motivos de sobra para comemorar. Com a vitória, o brasileiro chega a duas vitórias no peso médio (até 83,9kg.) e se mantém invicto desde que deixou a categoria até 77,1kg. Em entrevista ao canal do Ultimate no Youtube, o ‘Paraense Voador’ disse ter respeitado o seu rival, o polonês Michael Oleskiejczuk, comemorou o fato de ter saído de rosto limpo e pediu para fazer parte do UFC 301, que acontece no Rio de Janeiro, no dia 04 de maio.

“Eu pensava que eu iria nocautear ele no segundo round, mas eu sabia que seria uma luta muito dura, porque ele é um trocador muito bom, um cara bom de boxe, mas, eu estava muito bem preparado, estava com algumas estratégias, sabia alguns pontos fracos dele, sabia dos pontos fortes dele e deu tudo certo. Não peguei nenhum soco e é só agradecer a Deus por isso, e bora ver se a gente luta no Brasil”, disse Michel.

Charles do Bronx abre o card principal do histórico UFC 300

Ex-campeão peso leve (até 70,3 kg) e recordista de finalizações e interrupções na história do Ultimate, Charles do Bronx foi escalado para abrir o card principal do histórico UFC 300 em duelo contra Arman Tsarukyan no dia 13 de abril, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A ordem oficial das lutas foi divulgada pela organização durante a transmissão do UFC 299, no último sábado (10).

UFC 299 rende mais de R$ 70 milhões e entra na lista de maiores bilheterias da história

O UFC 299 entregou o que prometeu dentro e fora do octógono. Além de presentear os fãs com grandes lutas e desfechos emocionantes, o evento garantiu um lugar na lista de maiores bilheterias da história da organização, rendendo ao Ultimate US$ 14,1 milhões (aproximadamente R$ 70,1 milhões).“A bilheteria foi US$ 14,14 milhões. Lotação máxima, 19.165 pessoas. O maior evento da história da arena. Batemos nosso próprio recorde e conseguimos a quarta maior bilheteria da história do UFC. Miami está pegando fogo. Esse lugar é inacreditável”, celebrou Dana White na coletiva de imprensa realizada após o evento.

Confira os resultados da quarta edição do Red Combate Fight em Juruti

A cidade de Juriti, localizada no estado do Pará, recebeu, no último sábado, dia 9 de março, a quarta edição do evento de mma Red Combate Fight, que aconteceu no Universo Muduruku. Destaque para a luta principal do evento, em que Ricardo Monstro venceu Josiel Evangelista por nocaute no 2º round. Confira os resultados:

Red Combate Fight 04

01- Daniel venceu Jonatan por nocaute técnico no 02 round

02- PH venceu Matheus na decisão dividida dos juizes

03- Adriel venceu Victor na decisão unânime dos juizes

04- Canela de Ferro venceu Flávio Lima "Vaca" por finalização no 01 round

05- Euber Pitbull venceu Pico de Jaca por finalização no 02 round

06- Matheus venceu Robson Bala por finalização no 01 round

07- Rafael Andrade venceu Wendel por finalização no 02 round

08- Benedito "Canela de Pedra" venceu José Marreta por finalização no 01 round

09- Ricardo Monstro venceu Josiel Evangelista por nocaute no 02 round

Shooto Brasil 121: duelo pelo cinturão de peso-átomo

No próximo dia 29 de março, o público brasileiro tem um encontro marcado com a adrenalina e a emoção do Shooto Brasil 121, que promete agitar o cenário das artes marciais mistas. Esta será a primeira edição do ano e traz consigo um duelo eletrizante pela disputa do cinturão de peso átomo. Na luta principal da noite, teremos um confronto de titãs entre Giuliany Perea e Lawanda Honorato, duas atletas determinadas e destemidas, prontas para deixarem tudo no octógono.