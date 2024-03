Jose Aldo retorna da aposentadoria e tem luta marcada no UFC Rio, diz site

O UFC retorna ao Brasil com um super evento numerado, com disputa de cinturão, no Rio de Janeiro, em maio. O Ultimate divulgou que a luta principal será entre o brasileiro, campeão do peso-mosca, Alexandre Pantoja e o australiano Steve Erceg. Mas, um novo combate deve atrair a atenção do público. De acordo com a Ag. Fight, José Aldo retornará da aposentaria para enfrentar o estadunidense Jonathan Martinez, promessa da organização, na categoria dos galos (61kg).

Aldo é considerado um dos melhores peso-pena da história da organização. Em 2022, após ser derrotado por Merab Dvalishvili, o manauara decidiu pendurar as luvas e se aposentar do MMA para se dedicar o boxe.

No último ano, o brasileiro de 37 anos entrou no Hall da Fama do UFC. Ao todo, José Aldo tem 31 vitórias e oito derrotas na carreira. Já o adversário do ex-campeão, tem 29 anos e um cartel com 19 triunfos e apenas 4 derrotas. Jonathan Martinez é o atual número 14 do ranking dos galos e venceu os últimos seis combates que fez.

O combate ainda não foi confirmado oficialmente para o UFC 301. O evento ocorre no dia 4 de maio, na Arena Rio, no Rio de Janeiro. Além de Alexandre Pantoja, o paraense Michel Pereira também tem luta marcada no card, contra Makhmud Muradov.

Confira o card confirmado para UFC Rio 301

Peso-mosca: Alexandre Pantoja x Steve Erceg

Peso-galo: José Aldo x Jonathan Martinez

Peso-médio: Michel Pereira x Makhmud Muradov

Peso-médio: Caio Borralho x Paul Craig

Peso meio-pesado: Anthony Smith x Vitor Petrino

Peso-pena: Joanderson Brito x Jack Shore

Peso-leve: Joaquim Silva x Drakkar Klose

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo

Peso-pena: Jean Silva x William Gomis

Peso-leve: Elves Brener x Myktybek Orolbai

Peso-mosca: Dione Barbosa x Ernesta Kareckaite

Peso-mosca: Alessandro Costa x Kevin Borjas