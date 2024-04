Deiveson Figueiredo desafia Dominick Cruz, ex-campeão dos galos, para combate no UFC: 'Um sonho'

Deiveson Figueiredo foi um dos destaques da última edição numerada do UFC. O lutador, ex-campeão do peso-mosca, venceu o Cody Garbrandt por finalização no segundo round e acumulou a segunda vitória na categoria dos galos (até 61 kg). Agora, Daico, o Deus da Guerra, vive expectativa para uma disputa de cinturão. Para isso, o paraense espera um adversário de nome para o próximo combate, como Dominick Cruz.

Daico desafiou o lutador que é ex-campeão da categoria dos galos, assim como Garbrandt. No entanto, o norte-americano não luta desde agosto de 2022. Na ocasião, Cruz foi nocauteado por Marlon Vera. Em entrevista para o "Canal Encarada", Deiveson disse que enfrentar Dominick seria a realização de um sonho.

"A galera está empurrando alguns nomes [de possíveis adversários]. Mas o que eu quero mesmo é realizar um sonho meu, que é lutar contra o Dominick Cruz", revelou o paraense, que ainda estipulou uma data para o confronto: 29 de junho, no UFC 303.

"Dominick é um cara que tem um nome muito pesado, todo mundo conhece a história do Dominick Cruz, é um cara que trabalha dentro da organização do UFC, está sempre em evidência. Espero um dia poder fazer uma luta contra ele, espero que aconteça essa luta. Para mim é um sonho lutar com um cara com o porte como o dele e com o nome que ele tem dentro da organização. Para mim seria sensacional lutar no evento do McGregor agora em junho. Depende dele, se ele assinar o contrato, estou pronto. Quero lutar com ele e realizar essa luta", completou Deiveson.

Após perder o cinturão para Brandon Moreno, Daico decidiu subir de divisão e encerrar a saga sofrida de bater o peso. Na categoria dos galos, o paraense já fez duas luta e venceu. O primeiro duelo foi contra Rob Font e a vitória veio por decisão. Depois disso, Deiveson finalizou Cody Garbrandt no combate de abertura do histórico UFC 300.

Aos 36 anos paraense tem um cartel com 23 vitórias, três derrotas e um empate. Já Dominick Cruz está com 39 anos. O lutador norte-americano conquistou o cinturão por duas vezes. O ex-campeão tem 24 triunfos e quatro reveses na carreira.