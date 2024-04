De Moju para o mundo: Campeão da LFA, paraense Igor Siqueira vive expectativa por contrato com o UFC

O paraense Igor Siqueira deu a volta por cima e conquistou o título do peso-mosca do LFA no último dia 5 de abril, em Minnesota, nos Estados Unidos. O lutador venceu o norte-americano Eimar Hernandez por nocaute e garantiu o cinturão. Agora, dono da categoria na organização que é parceira do UFC, o atleta de Moju, interior do Pará, pode conseguir um contrato direto com o Ultimate.

Em entrevista exclusiva para o Núcleo de Esportes de OLiberal.com, Igor contou que, após o combate, já começou a pensar nos próximos passos. De acordo com o paraense, atualmente, ele possui três possibilidades que estão em negociação: disputar o Contender Series, reality do presidente do UFC, Dana White, um contrato direto com o UFC, e unificar o cinturão dos moscas do LFA com o Eduardo Henrique, o Chapolin

VEJA MAIS

"Estou sendo avaliado. Uma das possibilidades é lutar essa temporada de 2024 do Dana White's Contender Series. A segunda é ficar preparado para ser chamado para o UFC direto, que é bem provável já que todos os campeões do peso-mosca do LFA foram chamados diretos. E a terceira opção é a unificação dos cinturões com o Chapolin, que está machucado", revelou Igor.

Todas as três opções de Igor são excelentes. O paraense ainda não tem uma definição de qual ou onde será o próximo duelo, mas está preparado e confiante para ser o próximo lutador do UFC, seja por um dos contratos diretos ou via Contender Series.

"Já que tenho o visto e qualquer luta pode ser cancelada para e eu entrar de última hora, já que aceito e estou sempre pronto, como foi na luta pelo cinturão. Meu companheiro de equipe, Felipe Bunes, ex -campeão do LFA, entrou direto sem precisar defender o título. A chance é muito grande, estamos fazendo reunião direto sobre esses próximos passos", detalhou o paraense.

Igor e Felipe Bunes, parceiros de treinos e campeões na LFA (Divulgação)

A confiança de Igor não é à toa. No último combate, o paraense aplicou o nocaute brutal ainda no primeiro round sobre Eimar Hernandez. A performance do lutador deixou todos impressionados.

Na luta, Igor levou um susto do adversário. Hernandez, que é da trocação e estava invicto na carreira, conseguiu aplicar um knockdown no paraense, mas, logo em seguida, o atleta de Moju mostrou seu poder de recuperação e nocaute para finalizar o combate.

Igor acertou um chute na linha de cintura de Eimar e aplicou um cruzado no queixo do norte-americano, que foi ao chão. O paraense ainda deu alguns socos no lutador no chão para selar a vitória.

"O combate foi muito bom. Apesar de ter sido curto, teve muita ação e ficou muito feliz por ter saído com a vitória, mas não 100% satisfeito. Tomei um susto no início, contudo, o importante é que saímos vitoriosos e com o cinturão", comemorou o lutador.

Nocaute no norte-americano Eimar, no LFA (Divulgação / LFA)

Mudanças

Além da ansiedade para uma luta, Igor Siqueira ainda teve que lidar com uma mudança de adversário em cima da hora. Kelvin Fernandez, que faria o confronto contra o paraense, sofreu um acidente de trânsito. Com isso, a organização ofereceu a oportunidade do mojuense disputar novamente o cinturão.

"Mudou muita coisa. Muda o nosso estilo de lutar, envergadura, tudo. Mas, na minha cabeça, em nenhum momento passava uma derrota ou ir para casa sem a luta, porque tive a opção de só pegar o dinheiro e voltar a treinar. Só que eu já estava lá, confiante e decidir seguir. E quando mudou o adversário e para disputa de cinturão novamente, eu tinha certeza de que não ia deixar passar de novo. Sabia que eu tinha que ser eu mesmo para ser campeão, ir para frente, não recuar, sem medo do que vinha de lá e foi o que aconteceu", relatou.

Sonho e realização

Siqueira começou a carreira na cidade de Moju, mas muito cedo deixou a cidade, foi para Belém até ir treinar em Natal, com irmãos Pitbull's. Hoje, aos 30 anos, o paraense tem um cartel com 10 vitórias e duas derrotas.

Com a nova conquista, Igor sente que cumpriu o seu dever. O cinturão não era só uma obrigação, mas sim o sonho de um atleta que saiu de Moju e batalhou muito para chegar ao topo da organização. Agora, o paraense prepara o retorno para o estado, para poder comemorar com a família e amigos.

"Conquistar esse título é maravilhoso. É um sentimento de dever cumprido comigo, como lutador, com a minha equipe, família e com as pessoas que me apoiam. Eu queria muito esse título mundial. O LFA é uma das maiores empresas do mundo, parceira do UFC. E eu sou muito agradecido a Deus por isso. Na hora, eu comemorei, me emocionei e depois fiquei sem acreditar. Volto para casa de cabeça erguida com esse título para o nosso Moju e Pará", concluiu Igor Siqueira.