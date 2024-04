Paraense Igor Siqueira vence norte-americano e é campeão do peso-mosca do LFA

O paraense Igor Siqueira conquistou o cinturão do peso-mosca do LFA (Legacy Fighting Alliance). Na última sexta-feira (5), em Minnesota, nos Estados Unidos, o lutador natural de Moju, interior do Pará, venceu o estadunidense Eimar Hernandez por nocaute, ainda no primeiro round do combate. Assim, o atleta é o novo campeão interino da categoria.

Este foi o segundo confronto de Igor na organização, que é parceira do UFC. O paraense foi escalado para disputar o cinturão da categoria após o atual campeão, Eduardo Henrique, se machucar e sair do confronto. Além disso, o antigo adversário de Siqueira, Kelvin Fernandez, sofreu um acidente de trânsito.

Mesmo com a mudança em cima da hora, Igor Siqueira entrou confiante para o combate. O lutador sofreu um knockdown e quase foi nocauteado pelo adversário, mas, logo na sequência, se recuperou para vencer o duelo.

Igor acertou um chute na linha de cintura de Eimar e aplicou um cruzado no queixo do norte-americano, que foi ao chão. O paraense ainda deu alguns socos no lutador no chão para selar a vitória.

Com o resultado, Igor Siqueira se recuperou da última derrota para Cody Davis e se consagrou na divisão dos moscas da LFA. Ao todo, o paraense tem 10 vitórias e apenas duas derrotas na carreira.

Igor Siqueira nocauteou o norte-americano Eimar Hernandez no LFA (Divulgação / LFA)

Já Eimar Hernandez conheceu a primeira derrota na carreira como profissional. O lutador estadunidense tinha seis vitórias na carreira. Agora, amarga uma derrota.