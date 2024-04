Bia Haddad vence Maria Sakkari e avança para as quartas de final do Madrid Open

A brasileira Beatriz Haddad Maia avançou para as quartas de final do Madrid Open WTA 1000. Nesta segunda-feira (29), a tenista fez um jogo técnico para manter a invencibilidade e vencer a grega Maria Sakkari. No fim, após 1h49 de partida, Bia fez um duplo 6/4 e se garantiu na próxima fase.

Atualmente, a brasileira é a 14º do mundo. Já a adversária, Sakkari ocupa a sexta posição do ranking. Agora, Bia Haddad vai encarar a número 1 da WTA Iga Swiatek, da Polônia, que venceu a espanhola Sara Sorribes Tormo.

Bia já enfrentou Iga três vezes, venceu uma partida e perdeu duas. Swiatek não deu margens para Tormo tentar vencer o jogo e fechou o duelo com 6/1 e 6/0.

Haddad conquistou a 11º vitória em 23 partidas contra uma atleta do top-10 do ranking. A campanha da tenista em Madrid já é uma das melhores da temporada. Esta também é a terceira vez que Bia chega às quartas de final de WTA 1000. Ela já havia chegado em Roma 2023 e Toronto 2022 - quando foi finalista.

Beatriz Haddad segue sendo a principal atleta do tênis brasileiro, entre homens e mulheres. Na 14º colocação do ranking mundial, a tenista é a brasileira mais bem colocada.