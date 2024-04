Juiz de Tênis brasileiro é suspenso e multado por corrupção na modalidade

O brasileiro Antonio Casa, árbitro de Tênis, recebeu uma suspensão de sete anos e seis meses após violação do Programa Anticorrupção do esporte. A determinação foi feita pela Agência Internacional para a Integridade do Tênis (ITIA) na última segunda-feira (15). O profissional confessou ter cometido ao menos sete violações, incluindo crimes de corrupção e manipulação de jogos para beneficiar apostas esportivas.

O árbitro também foi multado em $25 mil dólares (cerca de R$ 131.250), e está impedido de participar de qualquer evento de Tênis autorizado ou sancionado pela ITIA até o dia 27 de setembro de 2031.

Apesar de ter nascido no Brasil, Antonio Casa tem cidadania italiana e não possui nenhum envolvimento profissional com a modalidade no país. Segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), o juiz nunca participou de nenhum curso de arbitragem da entidade, nem atuou em partidas amadoras ou oficiais no país.