Tênis de mesa: 5ª edição do TMB Challenge Plus 2024 chega ao último dia em Ananindeua

A quinta edição do TMB Challenge Plus 2024, evento realizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) em todos os estados federados, encerrou neste domingo (14) em um ginásio localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Foram três dias de competição para atletas de categorias olímpicas e paralímpicas em busca de pontos para o ranking nacional da CBTM. Para a Federação Paraense da modalidade, a competição é uma oportunidade para diminuir o déficit técnico entre a Região Norte e o eixo Sul-Sudeste.

De acordo com Marcelino Cavalcante, presidente da Federação Paraense de Tênis de Mesa (FTMPA), 350 atletas competiram desde sexta-feira (12), sendo 180 paraenses e grande parte de outros estados da Região Norte, como Rondônia, Amapá e Amazonas. “Nós passamos 19 anos fora do circuito nacional. A partir do ano passado, a gente voltou e a federação paraense passou do penúltimo para o sexto lugar entre as federações de todo o Brasil”, informou.

Atletas dos 6 aos 70 anos de idade participaram do TMB Challenge Plus, que é uma oportunidade de fortalecimento do tênis de mesa no Pará e na região Norte. “Em termos técnicos, nós estamos com déficit em relação às regiões Sul e Sudeste. Então, a nossa ideia é resgatar a competição a nível nacional e tentar diminuir esse ‘gap’”, explicou o presidente da FTMPA.

O universitário Luís Pinheiro (20), de Belém, e aposentado Marcelo Silva (56), do Rio de Janeiro, são competidores na categoria paralímpica Classe 10 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O aposentado Marcelo Silva (56), do Rio de Janeiro, e o universitário Luís Pinheiro (20), de Belém, estavam competindo entre si na categoria paralímpica Classe 10 para pessoas com deficiência física na condição andante. Praticantes do esporte há pouco mais de um ano, eles destacaram a importância do evento. “O evento contribui para nós chegarmos no [campeonato] brasileiro com uma boa pontuação, rankear para, no final do ano, tentar fazer bons jogos”, disse Marcelo. “Eu acho que a importância do evento é fomentar também o esporte paralímpico no Estado, além de me preparar e jogar com pessoas mais fortes e mais experientes do que eu”, avaliou Luís.

A cirurgiã-dentista Jenie Tagino (36) veio de Porto Velho, em Rondônia, para torcer pelas duas filhas, que competiram nas categorias olímpicas Sub-13, Sub-15 e Absoluto D, e pelo esposo, consagrado como bicampeão na categoria Veterano 40 no último sábado (13). “Acredito que o esporte é de suma importância, visando disciplina, qualidade de vida e fazendo com que elas [as filhas] se ocupem sem ficar por muito tempo na frente das telas”, declarou.

Jenie destacou, ainda, o fato de as filhas já terem passado por dois campeonatos brasileiros e, pela primeira vez, terem saído de Rondônia para competirem. “Isso fortalece o tênis de mesa, que é um esporte de família. Crianças e até pessoas mais idosas conseguem se envolver e, inclusive, competir”, finalizou.

De acordo com a FTMPA, o próximo evento TMB Challenge Plus realizado no Pará vai ocorrer ainda este ano, entre os dias 2 e 4 de agosto.