Quem foi Roland Ratzenberger? Piloto de F1 morreu um dia antes de Senna no GP de San Marino

O trágico final de semana do GP de San Marino, em Ímola, na Itália, é lembrado pela morte de um dos maiores ídolos do esporte mundial, Ayrton Senna. Contudo, há exatos 30 anos, outro piloto também perdeu a vida em um acidente fatal na Fórmula 1: Roland Ratzenberger.

Por vezes, o austríaco, que tinha 33 anos, é esquecido quando se fala sobre aquele final de semana marcado pela morte de Senna. Mas, infelizmente, Ratzenberger morreu um dia antes do brasileiro.

VEJA MAIS

Roland tinha 33 anos e fazia sua temporada de estreia na F1. Corria pela Simtek. Mesmo com a idade considerada "avançada" atualmente, o austríaco realizava o sonho de correr na maior categoria do automobilismo do mundo após anos de tentativas.

Infelizmente, o sonho de Ratzenberger durou apenas duas corridas. No terceiro GP da carreira, ainda no treino classificatório, no dia 30 de abril de 1994, no circuito de ímola, o austríaco bateu forte na curva Villeneuve, com o marcador de velocidade batendo 314 km/h. A asa dianteira do seu Simtek se soltou, o carro perdeu aderência e ele bateu muito forte no muro. O acidente foi fatal.

"Quando ele parou na curva e vi o capacete vermelho-branco-vermelho de Roland e sua cabeça se movendo, eu já sabia: 'Acabou'. Foi um momento terrível para mim", relembrou o pai do piloto, Rudolf Razenberger, em entrevista no canal Formel1.de, no YouTube.

Na época, acidentes fortes na Fórmula 1 eram "comuns". A categoria não tinha a segurança que os carros, equipe e pilotos têm hoje. Há quem diga que, assim como Senna, Ratzenberger perdeu a vida na pista. Contudo, oficialmente, o austríaco morreu no hospital.

Mesmo com o clima fúnebre no padoque, o final de semana seguiu. No dia seguinte, outro acidente fatal ocorreu e, desta vez, parou o mundo.

Antes de chegar à F1, Roland conquistou títulos austríacos, alemães e europeus no automobilismo, correu na tradicional 24 de Le Mans, onde ficou em 5º lugar, em 1993.

O final de semana em Ímola é lembrado pela tragédia que tirou a vida de Ayrton Senna, mas o pai de Roland, Rudolf Razenberger, hoje com 90 anos, faz questão de todos os anos homenageá-lo e relembrar a história do filho.