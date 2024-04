Quantos títulos Ayrton Senna ganhou? Relembre as conquistas de um dos maiores pilotos da F1

Ayrton Senna da Silva, um dos maiores pilotos da Fórmula 1, marcou o automobilismo com seu talento nas pistas. A morte precoce do brasileiro foi em 1994, quando não resistiu ao acidente no GP de San Marino, em Ímola, Itália. Nessa quarta-feira, 1, completam-se 30 anos sem o “Rei da Chuva”.

O brasileiro ganhou o apelido de “Rei da Chuva” devido suas habilidades na pista molhada, que resultou em 13 vitórias durante 21 corridas com clima desfavorável. Conhecido também como “Beco” - apelido dado ao piloto por sua prima Lílian, que não conseguia pronunciar “Caneco”, nome pelo qual era chamado por familiares e amigos -, o piloto colecionou conquistas em diversas categorias do automobilismo.

Ayrton Senna correu pela Toleman em 1984 (Reprodução / X (Twitter))

Do Kart à Fórmula 1, Senna consagrou-se como lenda, herói e inspiração: no total, foram 41 corridas vencidas pela F1. Ayrton Senna iniciou na Fórmula 1 em 1984, na equipe Toleman. No ano seguinte, o piloto foi para a Lotus, onde ficou por três anos. Em 1988, Senna entrou para a McLaren e, por fim, pilotou pela Williams em 1994.

Confira todas as vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1

1985, GP de Portugal - Equipe: Lotus 1985, GP da Bélgica - Equipe: Lotus 1986, GP da Espanha - Equipe: Lotus 1986, GP de Detroit - Equipe: Lotus 1987, GP de Mônaco - Equipe: Lotus 1987, GP dos Estados Unidos - Equipe: Lotus 1988, GP de San Marino - Equipe: McLaren 1988, GP do Canadá - Equipe: McLaren 1988, GP dos Estados Unidos - Equipe: McLaren 1988, GP da Inglaterra - Equipe: McLaren 1988, GP da Alemanha - Equipe: McLaren 1988, GP da Hungria - Equipe: McLaren 1988, GP da Bélgica - Equipe: McLaren 1988, GP do Japão - Equipe: McLaren 1989, GP de San Marino - Equipe: McLaren 1989, GP de Mônaco - Equipe: McLaren 1989, GP do México - Equipe: McLaren 1989, GP da Alemanha - Equipe: McLaren 1989, GP da Bélgica - Equipe: McLaren 1989, GP da Espanha - Equipe: McLaren 1990, GP dos Estados Unidos - Equipe: McLaren 1990, GP de Mônaco - Equipe: McLaren 1990, GP do Canadá - Equipe: McLaren 1990, GP da Alemanha - Equipe: McLaren 1990, GP da Bélgica - Equipe: McLaren 1990, GP da Itália - Equipe: McLaren 1991, GP dos Estados Unidos - Equipe: McLaren 1991, GP do Brasil - Equipe: McLaren 1991, GP de San Marino - Equipe: McLaren 1991, GP de Mônaco - Equipe: McLaren 1991, GP da Hungria - Equipe: McLaren 1991, GP da Bélgica - Equipe: McLaren 1991, GP da Austrália - Equipe: McLaren 1992, GP de Mônaco - Equipe: McLaren 1992, GP da Hungria - Equipe: McLaren 1992, GP da Itália - Equipe: McLaren 1993, GP do Brasil - Equipe: McLaren 1993, GP da Europa - Equipe: McLaren 1993, GP de Mônaco - Equipe: McLaren 1993, GP do Japão - Equipe: McLaren 1993, GP do Austrália- Equipe: McLaren

Por que Ayrton Senna era chamado de “Rei de Mônaco”?

Senna também foi chamado de “Rei de Mônaco”, devido sua maestria na pista de Monte Carlo, estreita e cheia de curvas. Com seis vitórias e cinco pole positions, até hoje os recordes do piloto brasileiro não foram igualados. Além de 41 vitórias, “Beco” conquistou 65 pole positions e três campeonatos mundiais em toda a carreira.

"Beco", "Rei da Chuva" e "Rei de Mônaco" foram alguns dos apelidos dados a Ayrton Senna (Reprodução / X (Twitter))

Veja os títulos mundiais de Ayrton Senna na Fórmula 1

30 de outubro de 1988, GP do Japão - Equipe: McLaren 21 de outubro de 1990, GP do Japão - Equipe: McLaren 20 de outubro de 1991, GP do Japão - Equipe: McLaren

Ayrton Senna conquistou 35 vitórias e três títulos mundiais pela McLaren (Reprodução / X (Twitter))

Ayrton Senna e McLaren

As conquistas mais marcantes de Ayrton Senna são lembradas pela McLaren, equipe na qual ele teve o maior número de vitórias. No dia 11 de abril de 1993, durante o GP no Reino Unido, Ayrton Senna saiu da quinta posição e chegou à primeira em uma volta. A ação do piloto é considerada histórica.

Nesse mesmo ano, em 28 de março, Senna conquistou o 100º Grande Prêmio da McLaren. A corrida foi em Interlagos, São Paulo.

A primeira vitória do “Rei da Chuva” em casa também foi exaltada 33 anos depois.

No dia do aniversário de Senna, 21 de março, a equipe o exaltou: "Um ícone do nosso esporte".

