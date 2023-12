Adriane Galisteu revela que não foi procurada para a série ‘Senna’: ‘Nenhum contato’

Adriane Galisteu diz não ter sido procurada pela produção da série sobre Ayrton Senna e afirma não saber qual história será contada. Quando Senna morreu, a atual apresentadora da Fazenda 15 era namorada do piloto de Fórmula 1. A série da Netflix possui seis episódios e tem estreia marcada para 2024, ano em que a morte do piloto completa 30 anos. O papel de Galisteu ficou com a atriz Julia Foti, enquanto o de Senna está nas mãos do ator Gabriel Leone.

A apresentadora revela, em entrevista à revista Quem, que soube a respeito da série por meio do noticiário. “Sei que a Netflix está fazendo a série, mas nunca fui comunicada. Nenhum contato. Não sei que história eles vão contar, nem o tipo de Galisteu que vamos assistir”, fala. Senna e Galisteu namoraram de 1993 a 1994.

Apesar da falta de contato com a produção, Galisteu acha que a obra será como uma biografia não-autorizada, com um pouco de ficção. A apresentadora compara a série de Senna com a produção da Star+ sobre Silvio Santos: “Assisti à série ’O Rei da TV’, sobre o Silvio Santos. Definitivamente, não parece o Silvio. Eu convivi por anos com um Silvio Santos muito diferente daquele que eu vi retratado lá. O Silvio Santos com quem eu convivi e que foi meu patrão era muito diferente daquele da série.”

Galisteu diz que, se a série retratasse a realidade, ela seria chamada pela produção, e acredita que deve ser vista como entretenimento. “As pessoas que assistem a filmes, novelas e seriados sabem que estão assistindo a tramas que, não necessariamente, retratam a realidade. Se fosse para retratar a realidade, talvez eu tivesse sido chamada para conversar, contar minha história. Não sei o que virá e está tudo bem”, fala.

Além de Julia Foti e Gabriel Leone, os atores Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro fazem parte do elenco. A obra é dirigida por Vicente Amorim e Julia Rezende.

“Mesmo sem tê-lo acompanhado nas pistas, eu tinha a real dimensão do tamanho dele, do que ele representava e representa para o povo brasileiro. É uma responsabilidade enorme contar a história de uma pessoa tão especial”, comentou Gabriel Leone em entrevista ao site F5. O ator de Senna não chegou a ver o piloto nas pistas, mas conta que ouviu histórias de familiares que acompanhavam o esporte.

